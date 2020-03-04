Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль заявив, що новий уряд не буде ховатись у фейсбуці

Середа, 4 березня 2020, 18:17
Шмигаль заявив, що новий уряд не буде ховатись у фейсбуці

Новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представляючи кандидатів на  посади в новому уряді заявив, що це – "уряд для людей"

Джерело: Шмигаль під час виступу у Верховній Раді

Пряма мова: "Уряд, який не буде ховатись у фейсбуці, буде виходити до людей вирішувати їх проблеми. Наш пріоритет – це добробут громадян.

І дозвольте повторити, як сьогодні вже казав президент, це не уряд технократів, не уряд казнокрадів, не уряд "крєпкіх хозяйственніков" – уряд для людей".

Деталі: Шмигаль заявив, що у запропонованому складі уряду є поєднання молодості і досвіду.

Що було раніше: Народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку 15 прізвищ

Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль

Нагадаємо:

Теми: Шмигаль Кабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Шмигаль
Для покриття дефіциту бюджету Україна вже отримала понад 23 мільярди доларів допомоги
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: