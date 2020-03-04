Шмигаль заявив, що новий уряд не буде ховатись у фейсбуці

Новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представляючи кандидатів на посади в новому уряді заявив, що це – "уряд для людей"

Джерело: Шмигаль під час виступу у Верховній Раді

Пряма мова: "Уряд, який не буде ховатись у фейсбуці, буде виходити до людей вирішувати їх проблеми. Наш пріоритет – це добробут громадян.

І дозвольте повторити, як сьогодні вже казав президент, це не уряд технократів, не уряд казнокрадів, не уряд "крєпкіх хозяйственніков" – уряд для людей".

Деталі: Шмигаль заявив, що у запропонованому складі уряду є поєднання молодості і досвіду.

Що було раніше: Народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку 15 прізвищ

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