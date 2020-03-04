Шмигаль заявив, що новий уряд не буде ховатись у фейсбуці
Новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представляючи кандидатів на посади в новому уряді заявив, що це – "уряд для людей"
Джерело: Шмигаль під час виступу у Верховній Раді
Пряма мова: "Уряд, який не буде ховатись у фейсбуці, буде виходити до людей вирішувати їх проблеми. Наш пріоритет – це добробут громадян.
І дозвольте повторити, як сьогодні вже казав президент, це не уряд технократів, не уряд казнокрадів, не уряд "крєпкіх хозяйственніков" – уряд для людей".
Деталі: Шмигаль заявив, що у запропонованому складі уряду є поєднання молодості і досвіду.
Що було раніше: Народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку 15 прізвищ
Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль
Нагадаємо:
- 4 березня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
- Раніше в цей день Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.