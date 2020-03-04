Аваков просить нардепів допомогти реалізувати тонни наркотиків

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що наразі у поліції зберігаються тонни наркотиків і закликав народних депутатів допомогти їх реалізувати на користь держави.

Джерело: звіт Авакова за рік роботи у Верховній Раді 4 березня

Пряма мова: "Загалом Нацполіція є найбільший у державі утримувач наркопрепаратів. Оцініть об’єми вилучених наркотиків, які зараз у нас зберігаються: канабіс – 2 тонни, героїн – 1100 кг, кокаїн –1000 кг, амфетамін – 400 кг, гашиш – 300 кг і таке інше.

У мене прохання до народних депутатів – визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини".

Деталі: Аваков також розповів про "фахову роботу" правоохоронців під час стримування протестувальників у Нових Санжарах та на інших акціях протесту, про хороше розкриття різних злочинів – від убивств до крадіжок, про зниження кількості ДТП у країні та інше.

Що було раніше: 2 березня столичні правоохоронці повідомили, що у ході спецоперації вилучили у наркоторговців близько 300 кг наркотиків на суму понад 110 мільйонів гривень. Цього ж дня СБУ заявила, що попередила контрабанду понад 30 кілограмів кокаїнув в Україну.