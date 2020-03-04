Рада пришвидшила розмежування посад головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу

Розділення посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ набуде чинності вже 27 березня 2020 року.

Джерело: внесення змін до перехідних положень закону "Про національну безпеку" (законопроєкт №3015) на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня після звіту правоохоронних органів

Деталі: Парламент вніс зміни до підпунктів 2 і 3 пункту 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України".

Передбачалося, що положення 3-6 частин 16 статті, підпункту 3, підпунктів "б" та "в" підпункту 4, підпункту 5 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону набудуть чинності з 1 березня 2020 року, а не з 1 січня 2021 року, – але комітет 4 березня рекомендував запровадити зміни з 27 березня поточного року.

За основу ці зміни підтримали 293 народних депутатів, у цілому із урахуванням пропозицій комітету – 292 нардепи.

Як аргумент лунало, що "це – ще один крок назустріч НАТО".

Верховна Рада #Рада9 ухвалила Закон Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу Збройних Сил 🇺🇦, видів і окремих родів військ (сил) #ЗП3015 pic.twitter.com/ljFtEXVtmr — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020

Передбачається, що ухвалення цих змін "дасть змогу вирішити завдання щодо упровадження в 2020 році нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони з метою побудови Збройних Сил України за стандартами НАТО".

У 16 статті закону "Про національну безпеку України" йдеться про те, що головнокомандувача ЗСУ призначає президент за поданням міністра оборони. Він підпорядковується президенту і міністру оборони, звільняється президентом.

Начальника Генштабу ЗСУ також призначає і звільняє президент за поданням міністра оборони. Начальник Генерального штабу підпорядковується головнокомандувачу Збройних сил.

Повноваження начальника Генштабу визначаються в положенні, яке затверджує президент.

Командувачі видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ підпорядковуються головнокомандувачу Збройних сил, а призначаються і звільняються президентом за поданням міністра оборони. Їхні повноваження визначаються в положеннях, які затверджує головнокомандувач ЗСУ.

Згідно з законом, Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил України є органом управління міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил).

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ та здійснює через Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил оперативний контроль за боєздатністю сил і засобів ЗСУ.

Командувач об’єднаних сил бере участь у стратегічному плануванні застосування ЗСУ та інших складових сил оборони. Його повноваження визначає положення, яке затверджує президент.

Замисел застосування об’єднаних сил в операціях затверджується верховним головнокомандувачем Збройних сил України.

Від УП: Новий міністр оборони Андрій Таран, призначений 4 березня, є активним прихильником зміни структури воєнного керівництва країни, зокрема – відокремлення посади начальника Генерального штабу від посади головнокомандувача ЗСУ.