Ситник натяками розказав, хто хоче його звільнення

Директор НАБУ Артем Ситник розказав, що його звільнення хоче певний олігарх, який не хоче завершення деяких розслідувань.

Джерело: Ситник під час виступу у Верховній Раді

Пряма мова: "Біля парламенту стоять фури, стоять люди, які оплачуються олігархом, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб ці гроші повернути в бюджет, організовує заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля уряду.

Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Який олігарх організовує збір підписів у парламенті".

Деталі: Коли Ситник говорив про ці дії, його із залу намагались перебивати деякі депутати. Директор НАБУ продовжив говорити про справи ПриватБанку.

Він розказав, що зараз ці справи перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

Далі Ситник розказав про справу Укрнафти. За його словами, зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі, в тому числі, стосовно високопосадовців.

Що було раніше: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков, який "жадає помсти" за історію з рюкзаками від сина міністра внутрішніх справ.