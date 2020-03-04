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Ситник натяками розказав, хто хоче його звільнення

Середа, 4 березня 2020, 20:01
Ситник натяками розказав, хто хоче його звільнення

Директор НАБУ Артем Ситник розказав, що його звільнення хоче певний олігарх, який не хоче завершення деяких розслідувань.

Джерело: Ситник у Верховній Раді під час розгляду питання про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні

Пряма мова: "Біля парламенту стоять фури, стоять люди, які оплачуються олігархом, який зараз перебуває за кордоном, який викрав 1 млрд 200 млн гривень і замість того, щоб ці гроші повернути в бюджет, організовує заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля уряду.

Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів. Який олігарх організовує збір підписів у парламенті".

Деталі: Коли Ситник говорив про ці дії, його із залу намагались перебивати деякі депутати. Директор НАБУ продовжив говорити про справи ПриватБанку.

Він розказав, що зараз ці справи перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

Далі Ситник розказав про справу Укрнафти. За його словами, зараз триває процедура узгодження підозр у цій справі, в тому числі, стосовно високопосадовців.

Що було раніше: Зі звітами про роботу свого відомства у Верховній Раді також виступили генеральний прокурор Руслан Рябошапка, міністр МВС Арсен Авков, в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Нагадаємо: 7 лютого у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. На думку його ініціаторів, НАБУ не може очолювати особа з корупційним досвідом.

Ситник вважає, що за збором у Верховній Раді підписів за його відставку стоять олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков, який "жадає помсти" за історію з рюкзаками від сина міністра внутрішніх справ. 

Теми: СитникНАБУКоломойський
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