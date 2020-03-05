Будемо забороняти масові заходи і зупиняти навчання – головний санлікар

Україна буде вимушена запровадити епідеміологічні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid 2019: на певний час заборонити масові заходи й закрити навальні заклади.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Нових Санжарах, куди він приїхав разом із президентом

Пряма мова Ляшка: "Найближчим часом ми, на жаль, будемо вимушені вводити обмежувальні протиепідеміологічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів та закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідеміологічні заходи.

Будемо робити розрив навчальних процесів, щоб зменшити масові скупчення людей, бо всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом і треба як мінімум за 1.5-2 метри перебувати від людини, щоб не інфікуватися.

Не потрібно скуповувати маски, маски – це не захист. Це оманливе відчуття безпеки. Маска одягається лише на людину , в якої є симптоми гострої респіраторної хвороби – і тільки в тих випадках потрібно її носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути.

Купуйте мило, мийте руки з милом, обробляйте руки антисептиком. Будьте здорові, а ми гарантуємо, що країна наша буде в безпеці – в тому числі, біологічно".

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