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Будемо забороняти масові заходи і зупиняти навчання – головний санлікар

Четвер, 5 березня 2020, 11:45
Будемо забороняти масові заходи і зупиняти навчання – головний санлікар

Україна буде вимушена запровадити епідеміологічні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid 2019: на певний час заборонити масові заходи й закрити навальні заклади.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Нових Санжарах, куди він приїхав разом із президентом

Пряма мова Ляшка: "Найближчим часом ми, на жаль, будемо вимушені вводити обмежувальні протиепідеміологічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів та закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідеміологічні заходи.

Будемо робити розрив навчальних процесів, щоб зменшити масові скупчення людей, бо всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом і треба як мінімум за 1.5-2 метри перебувати від людини, щоб не інфікуватися.

Не потрібно скуповувати маски, маски – це не захист. Це оманливе відчуття безпеки. Маска одягається лише на людину , в якої є симптоми гострої респіраторної хвороби – і тільки в тих випадках потрібно її носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути.

Купуйте мило, мийте руки з милом, обробляйте руки антисептиком. Будьте здорові, а ми гарантуємо, що країна наша буде в безпеці – в тому числі, біологічно".

Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.
  • Китай блокував епіцентр епідемії. У деяких країнах масові заходи скасовують, а спортивні заходи проводять без глядачів через ризик поширення коронавірусу.
  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.
  • Станом на ранок 5 березня в Україні досліджують ще близько 10 зразків біологічного матеріалу людей, у яких підозрюють коронавірусну інфекцію. 
  • У світі Covid 2019 підхопили вже 95 748 осіб (із них 80 411 випадків – на материковій частині Китаю), померли від нього 3 286 людей (із них 2 902 – в епіцентрі епідемії, Хубеї), а одужали 53 423 людини.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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