Загроза коронавірусу: карантин вводять у школах, дитсадках та вишах Буковини

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Четвер, 5 березня 2020, 13:50

У Чернівецькій області найближчими годинами введуть карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області".

Деталі: За його словами, освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи. Крім того, голова ОДА повідомив про обмеження щодо масових заходів.

Губернатор попросив із розумінням поставитися до того, що концерти, які були заплановані на найближчі дні, будуть перенесені.

Теми: коронавірус Covid-2019 Чернівецька область


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