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Загроза коронавірусу: карантин вводять у школах, дитсадках та вишах Буковини

Четвер, 5 березня 2020, 12:50
Загроза коронавірусу: карантин вводять у школах, дитсадках та вишах Буковини

У Чернівецькій області найближчими годинами введуть карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми отримали рекомендації від МОЗ і найближчими годинами збираємо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній буде прийнято рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів області".

Деталі: За його словами, освітні заклади вже відпрацьовують можливість дистанційної роботи. Крім того, голова ОДА повідомив про обмеження щодо масових заходів.

Губернатор попросив із розумінням поставитися до того, що концерти, які були заплановані на найближчі дні, будуть перенесені.

Що передувало: 5 березня у Чернівецькій області ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус.

Передісторія:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • У МОЗ розповіли, що подружжя повелося дуже коректно, згідно з рекомендаціями лікарів: вони обмежили контакти з близькими, а при перших симптомах застуди чоловік звернувся до медиків. Його госпіталізували в ізольований бокс.Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
  • Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.
  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що самоізоляція вдома в умовах поширення коронавірусу є безпечною, 80% випадків захворюваності на COVID-19 проходять у легкій формі.
  • Всіх, хто бачив, чув або доторкнувся до людини, коли у нього ще не було симптомів, не потрібно ізолювати в медустановах.

Знати більше: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Чернівецька область
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