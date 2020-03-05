Зеленський запропонував українці з Уханя лишити песика в посольстві

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Четвер, 5 березня 2020, 13:57

Президент Володимир Зеленський запропонував українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася в лютому евакуйовуватися з Уханя через песика, повертатися додому, а собаку залишити у посольстві, доки Китай не дозволить вивозити тварин.

Джерело: Укрінформ з посиланням коментарі Зеленського пресі у Нових Санжарах на Полтавщині

Пряма мова: "Якщо Китай не випускає жодної тварини з території Китаю, ми нічого не можемо (вдіяти, — ред.). Ми, як держава, можемо їй запропонувати, і все вже більше, ніж будь-якій людині, запропоновано: хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми забираємо навіть у посольство, тобто собачка буде там".

Деталі: Зеленський наголосив, що собаку зможуть забрати з посольства одразу, як Китай надасть дозвіл вивозити тварин.

Він також додав, що двох громадян України, які висловили бажання евакуюватися з Китаю, доставлять додому літаком компанії "Австрійські авіалінії".

Президент не назвав точної дати евакуації, але вказав, що це буде "найближчим часом". 

Що було раніше: 4 березня Анастасія Зінченко, якій президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв евакуювати її та песика з Уханя, заявила, що за два тижні її проблема так і не вирішалась.

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Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Передісторія:

  • Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили українці Насті Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.
  • Згодом президент Володимир Зеленський пообіцяв Зінченко знайти спосіб повернути її додому з собакою.

Теми: Зеленський Китай коронавірус


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