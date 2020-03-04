Рада призначила ще одне позачергове засідання заради одного питання
Середа, 4 березня 2020, 20:40
Верховна Рада призначила позачергове засідання на 18:30 5 березня.
Джерело: спікер Ради Дмитро Разумков
Пряма мова Разумкова: "У зв’язку з вимогою 152 народних депутатів про скликання позачергового засідання Верховної Ради… скликати позачергове засідання Верховної Ради України на 18:30 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання висловлення недовіри генеральному прокурору України Рябошапці Руслану Георгійовичу".
Деталі: Разумков додав, що в порядку денному позачергового засідання лише одне це питання. У четвер 5 березня у Ради чергове пленарне засідання, яке повинно закінчитися о 18:00.
Передісторія:
- У середу комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
- Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.
Олександр Шумілін, УП