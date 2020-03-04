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Рада призначила ще одне позачергове засідання заради одного питання

Середа, 4 березня 2020, 20:40
Рада призначила ще одне позачергове засідання заради одного питання

Верховна Рада призначила позачергове засідання на 18:30 5 березня.

Джерело: спікер Ради Дмитро Разумков

Пряма мова Разумкова: "У зв’язку з вимогою 152 народних депутатів про скликання позачергового засідання Верховної Ради… скликати позачергове засідання Верховної Ради України на 18:30 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання висловлення недовіри генеральному прокурору України Рябошапці Руслану Георгійовичу".

Деталі: Разумков додав, що в порядку денному позачергового засідання лише одне це питання. У четвер 5 березня у Ради чергове пленарне засідання, яке повинно закінчитися о 18:00.    

Передісторія:

  • У середу комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
  • Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Верховна РадаРябошапка
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