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Порошенко прийшов у ДБР і вимагає порушити справу проти Дубінського

П'ятниця, 6 березня 2020, 10:52
Порошенко прийшов у ДБР і вимагає порушити справу проти Дубінського

П’ятий президент Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань і вимагає порушити кримінальне провадження відносно нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Джерело: заява Порошенка під ДБР

Пряма мова: "Ми сьогодні знову з добрими новинами: вчора суд прийняв, а щойно ми отримали рішення суду, по якому зобов’язують ДБР розглянути і закрити кримінальну справу, по якій я сьогодні запрошений до ДБР.

Це рішення про аналіз сплати податків, який був поданий маріонеткою Коломойського, який називається "мама любит скорость" (Олександр Дубінський, – ред.). Друге рішення зобов’язує ДБР порушити кримінальну справу проти нього за завідомо неправдиве повідомлення про злочин".

Деталі: Порошенко додав, що прийшов у ДБР, щоб повідомити про рішення суду, бо представники бюро не ходять на засідання.  

Він також назвав "шабашем" висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

За словами експрезидента, йдеться не про особистість нового генпрокурора, а про те, що "руйнується  незалежність прокуратури і судів в Україні", чого "не було з часів Януковича".   

Що було раніше: Вранці 28 лютого п’ятий президент Петро Порошенко приходив до Державного бюро розслідувань на допит.

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Передісторія:

  • 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
  • Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
  • Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоДБРДубінський
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