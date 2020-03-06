9 підозр на коронавірус не підтвердилися – МОЗ

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П'ятниця, 6 березня 2020, 15:25

Дослідження не підтвердили підозру на коронавірус у 9 українців.

Джерело: Telegram-канал "Коронавірус_інфо", який Міністерство охорони здоровя України запустила 6 березня

Дослівно: "Станом на 6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання COVID-19.

До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання коронавірусом, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати, ні в кого не виявлено коронавірусної інфекції.

По всій території нашої держави у визначених медичних закладах продовжуються навчання  (симуляційні вправи) на випадок фіксації COVID-19".

Довідково: У МОЗ зазначили, що Telegram-канал "Коронавірус_інфо" буде оперативно висвітлювати інформацію щодо коронавірусу – і це єдиний канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я.

Цьому передувало:

  • У п’ятницю вранці МОЗ повідомило, що в Україні ще 9 осіб перевіряють на коронавірус.
  • 3 березня e Україні зафіксували першу людину, інфіковану коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорож до Італії. Він лікується.
  • Згодом у Чернівцях було ще 6 підозр на коронавірус, в одної людини виявилося ГРВІ.

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія здоров'я


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