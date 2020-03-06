9 підозр на коронавірус не підтвердилися – МОЗ
Дослідження не підтвердили підозру на коронавірус у 9 українців.
Джерело: Telegram-канал "Коронавірус_інфо", який Міністерство охорони здоровя України запустила 6 березня
Дослівно: "Станом на 6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання COVID-19.
До Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання коронавірусом, але лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії показали негативні результати, ні в кого не виявлено коронавірусної інфекції.
По всій території нашої держави у визначених медичних закладах продовжуються навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації COVID-19".
Довідково: У МОЗ зазначили, що Telegram-канал "Коронавірус_інфо" буде оперативно висвітлювати інформацію щодо коронавірусу – і це єдиний канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я.
Цьому передувало:
- У п’ятницю вранці МОЗ повідомило, що в Україні ще 9 осіб перевіряють на коронавірус.
- 3 березня e Україні зафіксували першу людину, інфіковану коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорож до Італії. Він лікується.
- Згодом у Чернівцях було ще 6 підозр на коронавірус, в одної людини виявилося ГРВІ.