На Закарпатті виписали всіх, у кого підозрювали Covid 19, у Чернівцях ще лікують
Із закарпатської обласної інфекційної лікарні виписали усіх, хто перебував на карантині чи обсервації через підозру короновірусу, а в Чернівцях в одного зі шести госпіталізованих виявили ГРВІ, а не коронавірус.
Джерело: брифінги в. о. директора КПН "Обласна клінічна інфекційна лікарня Закарпатської обласної ради" Мар’яна Мальчицького і заступниці директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марії Поліщук, "Радіо Свобода" та "Укрінформ"
Пряма мова Мальчицького: "Всі особи, які з різних причин були відправлені на карантин та обсервацію в інфекційну лікарню, виписані. Коронавірусу у них не виявлено".
Деталі: За словами Мальчицького, ситуація з коронавірусом у Закарпатській області стабільна: випадків захворювання не зареєстровано. У сімейної пари, яка мала ознаки захворювання, підтверджена інша вірусна інфекція, – чоловік та жінка вже одужали.
Нагадаємо, 12 лютого в Закарпатську обласну інфекційну лікарню шпиталізували громадянина Китаю; 24 лютого ще двох закарпатців – чоловіка, який приїхав із заробітків з Угорщини, і його дружину; 25 лютого – туристичну групу з 25 осіб.
Тим часом у Чернівцях у шести госпіталізованих із підозрою на коронавірус спостерігається підвищена температура й кашель, у пацієнтки похилого віку – пневмонія.
Усі хворі подорожували до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу: Італія, Іспанія та Англія. У двох випадках пацієнтів госпіталізували машиною "швидкої", а три пацієнти звернулися до обласної лікарні самі.
В одного із чотирьох пацієнтів, які були госпіталізовані 4 березня з підозрою на коронавірус, діагностували звичайне ГРВІ – тому його аналізи до Києва не направляли.
Пряма мова Поліщук: "У всіх осіб є підвищена температура, кашель і в однієї пацієнтки похилого віку діагностована пневмонія. Щодо двох пацієнтів, які поступили вночі, їхній стан теж стабільний. Всі хворі розміщені у палати інфекційного відділення".
Передісторія:
- У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.
- У світі Covid 2019 підхопили вже 95 748 осіб (із них 80 411 випадків – на материковій частині Китаю), померли від нього 3 286 людей (із них 2 902 – в епіцентрі епідемії, Хубеї), а одужали 53 423 людини.
- 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії. Станом на ранок 5 березня в Україні досліджують ще близько 10 зразків біологічного матеріалу людей, у яких підозрюють коронавірусну інфекцію.
- В Україні планують запровадити епідеміологічні заходи у зв’язку з поширенням Covid 2019: на певний час заборонити масові заходи й закрити навальні заклади.
- Китай раніше блокував епіцентр епідемії. У деяких країнах масові заходи скасовують, а спортивні заходи проводять без глядачів через ризик поширення коронавірусу.