Коронавірус і нардеп: Волошин розкрив деталі своєї ізоляції

Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин заявив, що за результатами експрес-тестів по всіх вірусах він "абсолютно здоровий" і перебуватиме певний час вдома.

Джерело: Волошин у Facebook

Пряма мова: "Ніхто мене не ізолював. Я абсолютно здоровий, що тільки-но було офіційно підтверджено завідуючою інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Результати експрес-тестів по всіх вірусах респіраторної групи - негативні".

"В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус. Тому, щоб у відповідності з рекомендаціями ВООЗ, уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли спливе 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше".

Деталі: Волошин додав, що з Жан-Люком Райтцером він "у абсолютно різних групах ризику".

За словами Волошина, депутату Національної Асамблеї Франції "68 років і нещодавно він переніс операцію", а на момент їхньої розмови ніяких симптомів - кашлю чи нежиті - у нього не було.

Що передувало:

Наприкінці лютого депутат від ОПЗЖ Олег Волошин відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

На поточному тижні Волошин був присутній на засіданнях Верховної Ради, де 4 та 5 березня розглядалися питання зміни складу уряду та відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

6 березня нардеп від "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що Волошина, який контактував з інфікованим на коронавірус депутатом Національної асамблеї Франції, ізолювали.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у разі підозри на інфікування коронавірусом "обов'язково беруть аналізи для проведення тестів і людина ізолюється".