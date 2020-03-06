Путін: Без сильної президентської влади в Росії буде погано

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що відмова від сильної президентської влади або двовладдя згубні для його країни.

Джерело: Путін на зустрічі з представниками громадськості Іванівській області РФ, ТАСС

Пряма мова: "У нас без сильної президентської влади в країні буде погано... У нас немає стійких політичних партій, які, скажімо, в Європі століттями росли, але навіть там збої дуже великі в парламентській системі.

Бельгія рік живе без уряду в силу різних причин – політичних, етнічних. А у нас-то країна яка складна! Для нас це просто неможливо, згубно!".

Деталі: Таким чином Путін прокоментував можливість "перейти до парламентської республіки" e Росії.

Путін відкинув і можливість наділити особливими повноваженнями Держраду РФ та очолити її особисто.

На його думку, це буде означати "ситуацію двовладдя в країні, для Росії абсолютно згубну ситуацію".