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Путін: Без сильної президентської влади в Росії буде погано

П'ятниця, 6 березня 2020, 16:18
Путін: Без сильної президентської влади в Росії буде погано

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що відмова від сильної президентської влади або двовладдя згубні для його країни.

Джерело: Путін на зустрічі з представниками громадськості Іванівській області РФ, ТАСС

Пряма мова: "У нас без сильної президентської влади в країні буде погано... У нас немає стійких політичних партій, які, скажімо, в Європі століттями росли, але навіть там збої дуже великі в парламентській системі.

Бельгія рік живе без уряду в силу різних причин – політичних, етнічних. А у нас-то країна яка складна! Для нас це просто неможливо, згубно!".

Деталі: Таким чином Путін прокоментував можливість "перейти до парламентської республіки" e Росії.

Путін відкинув і можливість наділити особливими повноваженнями Держраду РФ та очолити її особисто.

На його думку, це буде означати "ситуацію двовладдя в країні, для Росії абсолютно згубну ситуацію".

Передісторія:

  • 15 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін анонсував радикальну конституційну реформу.
  • 2 березня поправки Путіна до другого читання законопроекту про зміну Конституції надійшли до Держдуми РФ.
  • Путін планує підписати зміни до Конституції, які повинна прийняти Держдума РФ, 18 березня, у день анексії Криму.
  • Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації проведуть 22 квітня, але в Кремлі запевняють, що дата не пов'язана в днем ​​народження Володимира Леніна.

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Теми: ПутінРосія
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