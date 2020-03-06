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Офіс генпрокурора сказав, хто тимчасово замінить Рябошапку

П'ятниця, 6 березня 2020, 16:25
Офіс генпрокурора сказав, хто тимчасово замінить Рябошапку

Виконання обов’язків генпрокурора тимчасово здійснюватиме заступник генерального прокурора Віктор Чумак.

Джерело: пресслужба ОФісу генпрокурора 

Дослівно: "З 6 березня 2020 року виконання обов’язків Генерального прокурора тимчасово здійснює заступник Генерального прокурора Віктор Чумак", - йдеться у повідомленні. 

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Що передувало: 

  • 4 березня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору. 
  • 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
  • 6 березня перший заступник генерального прокурора Віталій Касько також подав у відставку.
  • Віктора Чумака було призначено заступником генпрокурором у січні 2020 року після звільнення з посади військового прокурора.  

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораРябошапка
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