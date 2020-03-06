Офіс генпрокурора сказав, хто тимчасово замінить Рябошапку

Виконання обов’язків генпрокурора тимчасово здійснюватиме заступник генерального прокурора Віктор Чумак.

Джерело: пресслужба ОФісу генпрокурора

Дослівно: "З 6 березня 2020 року виконання обов’язків Генерального прокурора тимчасово здійснює заступник Генерального прокурора Віктор Чумак", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою

Що передувало: