Офіс генпрокурора сказав, хто тимчасово замінить Рябошапку
П'ятниця, 6 березня 2020, 16:25
Виконання обов’язків генпрокурора тимчасово здійснюватиме заступник генерального прокурора Віктор Чумак.
Джерело: пресслужба ОФісу генпрокурора
Дослівно: "З 6 березня 2020 року виконання обов’язків Генерального прокурора тимчасово здійснює заступник Генерального прокурора Віктор Чумак", - йдеться у повідомленні.
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Що передувало:
- 4 березня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору.
- 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
- 6 березня перший заступник генерального прокурора Віталій Касько також подав у відставку.
- Віктора Чумака було призначено заступником генпрокурором у січні 2020 року після звільнення з посади військового прокурора.
Українська правда