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Перший заступник Рябошапки подав у відставку

П'ятниця, 6 березня 2020, 08:28
Перший заступник Рябошапки подав у відставку

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.

Джерело: співрозмовник УП в Офісі генпрокурора, ZN.UA

Пряма мова: "Вчора подав заяву – і з сьогоднішнього дня він не перший зам і не прокурор".

Деталі: За даними ZN.UA, наразі тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака.

Чому це важливо: Касько як перший заступник генпрокурора після відставки Руслана Рябошапки мав автоматично стати в.о. генпрокурора.

Що було раніше: 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади. Рябошапка під час свого останнього виступу в Раді заявив, що під його керівництвом Офіс генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою. 

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Передісторія:

  • 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем’єра і 15 членів уряду.
  • Після цього спікер оголосив про скликання ще одного позачергового засідання 5 березня о 18:30, на якому буде розглянуте питання недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
  • 4 березня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
  • Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.
  • Джерела УП раніше повідомляли, що новим генпрокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Українська правда

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Теми: КаськоОфіс генпрокуроравідставка
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