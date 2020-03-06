Перший заступник Рябошапки подав у відставку

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.

Джерело: співрозмовник УП в Офісі генпрокурора

Пряма мова: "Вчора подав заяву – і з сьогоднішнього дня він не перший зам і не прокурор".

Чому це важливо: Касько як перший заступник генпрокурора після відставки Руслана Рябошапки мав автоматично стати в.о. генпрокурора.

Що було раніше: 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади. Рябошапка під час свого останнього виступу в Раді заявив, що під його керівництвом Офіс генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.

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