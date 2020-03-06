Новий міністр спорту фігурує у справі про мільйонні розкрадання

Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у матеріалах справи про можливі розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.

Джерело: судові рішення

Деталі: За версією слідства, посадовці Київської міської держадміністрації та "підконтрольний їм" керівник дитячо-юнацької спортивної школи "Регата" могли бути причетні до розкрадання 2,249 млн гривень.

Також йдеться про можливу підробку документів, на підставі яких у 2016-2019 роках перераховувались бюджетні кошти за непоставлений товар.

У матеріалах згадується безпосередньо директор департаменту молоді та спорту КМДА – цю посаду обіймав Гутцайт до призначення міністром.

Розслідування веде головне управління Національної поліції у Києві. Справу відкрили у вересні 2019 року.

Фабула справи: З 2016 року з державного бюджету виділяються кошти для закупівлі човнів для занять спортсменами академічним веслуванням. Розпорядником коштів є департамент молоді та спорту КМДА.

У 2016 році було виділено 1,860 млн грн, у 2017 – 2,480 млн, у 2018 – 2,399 млн, у 2019 – 8,1 млн.

Поліція встановила, що більшість тендерів вигравав один і той самий підприємець, який одночасно є тренером підконтрольної КМДА дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник". При цьому умови закупівлі нібито спеціально прописували під цього підприємця.

Судячи з даних Prozorro, цим підприємцем є Яхнієнко Олександр Васильович. Він сам колишній спортсмен, раніше постачав інвентар, в тому числі, школі "Буревісник" а нині значиться її старшим тренером-викладачем. Наразі чоловік уже закрив свій статус підприємця.

За підрахунками платформи Clarity Project, у 2017–2019 роках Яхнієнко подавався на 25 державних тендерів, з яких 20 – виграв. Усі закупівлі стосувались човнів, весел або іншого спортивного інвентарю. Загальна вартість тендерів, на яких Яхнієнко здобув перемогу, становить 12,8 млн гривень.

Олександр Яхнієнко фото: сторінка в "одноклассники"

Слідство вважає підприємця підконтрольним Вадим Гутцайту та його заступнику, які розподіляли між собою та іншими посадовцями прибуток від поставки човнів із Білорусі, Італії та Німеччини.

При цьому вартість товару нібито завищувалась: замість 600 тисяч гривень кожен човен коштував Києву 1 млн. Таким чином, прибуток посадовців за один човен складав 400 тисяч.

Крім того, поліція встановила, що кошти перераховувались Яхнієнку ще до того, як він доставить човни в Україну.

Для цього директор спортивної школи "Регата" нібито за вказівкою посадовців КМДА підписував підроблені податкові накладні.

Зокрема, у липні 2019 року Яхнієнко підписав договір на постачання до "Регати" трьох німецьких човнів Empacher. За це йому перерахували 2,249 млн гривень.

30 серпня директор "Регати" сказав правоохоронцям, що човни поставлені, однак відсутні в Україні, бо вони задіяні збірною на чемпіонаті світу в Австрії.

Разом із тим, за словами головного тренера збірної, човнів він не отримував та на змагання за кордон їх не вивозив. Представники заводу Empacher нібито доставили один човен на змагання, але по їх закінченню одрази забрали назад. Доставкою займався директор школи Києва "Буревісник".

Коли 4 вересня збірна повернулась в Україну, у її вантажі не було човнів, поставлених фігурантами справи.

За наявною у слідства інформацією, човни марки Empacher у 2019 році взагалі не перетинали державний кордон та не розмитнювалися.

Човен Empacher R48. Такі човни купували у Києві нібито за завищеною ціною фото: сайт виробника Empacher

"Українська правда" намагалась отримати позицію фігурантів справи.

Позиція керівника школи "Регата" Сергія Шаля: "Інвентар є, спортсмени готуються до змагань. Є певна група людей, яка скаржиться чомусь. Ніяких порушень я не бачу…

Човни купувалися згідно чинного законодавства, через Prozorro, через тендер. Ніяких не було нарікань, а зараз раптом виникає сумнів".

Постачальник і тренер Олександр Яхнієнко не став коментувати розслідування, додавши, що "не хоче свідчити проти себе". Він запропонував звернутись до свого адвоката, але відмовився назвати його ім’я.

Доповнено. Після виходу новини редакції вдалось зв’язатись із адвокатом міністра спорту Вадима Гутцайта.

Позиція адвоката Павла Насадчука: "В мене є офіційні відповіді Національної поліції України і Головного слідчого управління міста Києва, що Гутцайт не фігурує (йдеться про те, що Гутцайт не фігурує як підозрюваний – УП), йому підозра ніде не висувалась.

За моєї рекомендації департамент проводив власну перевірку даних обставин… І на той час було встановлено, що процедури (закупівель – УП) проведені відповідно до порядку і човни є в наявності…

Ми прохали поліцію: у випадку яких-небудь питань до Гутцайта, ми готові і надавати інформацію, і приймати участь в будь-яких слідчих діях… З нами ніяких слідчих дій не проводилось...

Згадувався 2016 рік, 2017 рік. Гутцайта на той час взагалі там (у департаменті – УП) не було... Яке відношення можуть мати події цих років, коли він взагалі в іншій установі працював? (Гутцайт отримав посаду у КМДА у 2017 році, до цього очолював спортивний центр "Конча-Заспа" – УП)".

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