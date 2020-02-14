Зеленський обговорив із Путіним майбутню зустріч

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 14:54

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

Деталі: Сторони також обговорили звільнення утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії – погодилися "активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей".

Українська правда
Теми: Зеленський Путін нормандський формат обмін


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