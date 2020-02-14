Зеленський обговорив із Путіним майбутню зустріч
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".
Деталі: Сторони також обговорили звільнення утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії – погодилися "активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей".