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Зеленський обговорив із Путіним майбутню зустріч

П'ятниця, 14 лютого 2020, 13:54
Зеленський обговорив із Путіним майбутню зустріч

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

Деталі: Сторони також обговорили звільнення утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії – погодилися "активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей".

Що передувало: Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак 12 лютого казав, що не виключає персональної зустрічі Зеленського з Путіним, але поки що таких домовленостей немає.

Читайте також: Офіс президента опублікував комюніке паризького саміту. Повний текст

Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі

Передісторія:

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандського формату". У Парижі відбулась і окрема зустріч Зеленського і Путіна.
  • Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.
  • 29 грудня у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
  • Зеленський всього п'ять разів спілкувався із Путіним телефоном: 11 липня7 серпня7 вересня (після звільнення політв’язнів із РФ), 25 листопада і 31 грудня. Розмови стосувалися ситуації на Донбасі, обміну полоненими та зустрічі в нормандському форматі, листопадова – газу й зниклого озброєння з повернутих військових кораблів.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутіннормандський форматобмін
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