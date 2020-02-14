Зеленський обговорив із Путіним майбутню зустріч
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".
Деталі: Сторони також обговорили звільнення утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії – погодилися "активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей".
Що передувало: Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак 12 лютого казав, що не виключає персональної зустрічі Зеленського з Путіним, але поки що таких домовленостей немає.
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Перша нормандська: як та у чому Зеленський переміг Путіна на саміті в Парижі
Передісторія:
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандського формату". У Парижі відбулась і окрема зустріч Зеленського і Путіна.
- Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.
- 29 грудня у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
- Зеленський всього п'ять разів спілкувався із Путіним телефоном: 11 липня, 7 серпня, 7 вересня (після звільнення політв’язнів із РФ), 25 листопада і 31 грудня. Розмови стосувалися ситуації на Донбасі, обміну полоненими та зустрічі в нормандському форматі, листопадова – газу й зниклого озброєння з повернутих військових кораблів.