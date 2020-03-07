Коронавірус: чотири нових випадки зафіксовано у Польщі 

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Субота, 7 березня 2020, 00:37

У Польщі підтвердили чотири нових випадки зараження вірусом COVID-19

Джерело: міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "Один із заражених – це особа, яка подорожувала автобусом з першим хворим на коронавірус у Польщі, про зараження якого стало відомо в середу. Крім того, двоє інших осіб, у яких підтверджено COVID-19, повернулися з Італії. Четверта особа заразилася на короновірус у Великій Британії".

Деталі: За словами міністра, усі заражені є людьми молодого і середнього віку, їх життю не загрожує небезпека. Заражені на COVID-19 перебувають в інфекційних лікарнях Вроцлава, Щецина та міста Оструда.

Міністр закликав поляків зберігати спокій і діяти раціонально, щоб не викликати паніки та не дестабілізувати систему охорони здоров’я.

Нагадаємо:

  • Перший випадок коронавірусу у Польщі підтвердили 4 березня.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.  
  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

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Теми: коронавірус Польща


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