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Вже 4 українців з лайнера Diamond Princess госпіталізували з коронавірусом

Четвер, 27 лютого 2020, 16:28
Вже 4 українців з лайнера Diamond Princess госпіталізували з коронавірусом

До чотирьох збільшилась кількість громадян України, членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, яких госпіталізовали з коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо.

Джерело: Укрінформ із посиланням на відповідь Міністерства закордонних справ України

Дослівно: "Станом на 26.02.2020 загалом 4 громадян України, в яких діагностовано наявність вірусу Covid-19, було госпіталізовано до медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Консулом підтримується зв'язок з госпіталізованими українцями".

Деталі: Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess. Усього на борту їх було 25. За даними МЗС 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не захотіли повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак – планують пройти карантин в Японії.

Передісторія:

  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнеріDiamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • Пізніше фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом2019-nCoV, із них двоє – громадяни України.
  • 19 лютого перші пасажири висадилисяз лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
  • Майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатись в Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусукраїнці
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