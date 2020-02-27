Вже 4 українців з лайнера Diamond Princess госпіталізували з коронавірусом

До чотирьох збільшилась кількість громадян України, членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, яких госпіталізовали з коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо.

Джерело: Укрінформ із посиланням на відповідь Міністерства закордонних справ України

Дослівно: "Станом на 26.02.2020 загалом 4 громадян України, в яких діагностовано наявність вірусу Covid-19, було госпіталізовано до медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Консулом підтримується зв'язок з госпіталізованими українцями".

Деталі: Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess. Усього на борту їх було 25. За даними МЗС 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не захотіли повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак – планують пройти карантин в Японії.

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