Суд по MH-17 може винести рішення лише за 4-5 років — юристи
Судовий процес по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17, збитого над Донбасом, за оцінками юристів, триватиме 4-5 років.
Про це заявили журналістам у суботу представники фонду що об’єднує родичів жертв катастрофи MH17, повідомляє з Нідерландів кореспондент "Європейської правди".
Як відомо, слухання у справі про збиття MH17 почнеться у понеділок 9 березня у Схіпхолі, поблизу Амстердаму. Звинувачення пред’явлені 4 особам, що за висновками слідства були причетні до доправлення до України російського комплексу "Бук", який збив авіалайнер : росіянам Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському, Олегу Пулатову та українцю Леоніду Харченку.
Попри те, що представники прокуратури та суду утримуються від прогнозів щодо процесу, представники родичів очікують що процедура буде тривалою.
"Юристи очікують, що це займе 4-5 років від понеділка і до того, коли ми матимемо рішення у цьому суді", - заявив Піт Плюг, голова фонду MH17 Disaster Foundation, що об’єднує родичів загиблих. Він очікує, що слідчі доведуть вину звинувачених, але ті можуть оскаржити вирок: "Далі вони можуть піти у апеляцію, далі у Верховний суд. А потім ще й в Європейський суд з прав людини"
Антон Котте, що також входить до MH17 Disaster Foundation, очікує що після цього суду буде ще один, який доведе причетність до катастрофи представників російського керівництва. "Але щоби дістатися найвищого рішення, треба пройти цей процес", - пояснив він.
"Можна розраховувати, що всі судові процеси займуть 10-15 років", - спрогнозував Піт Плюг.
"Європейська правда" слідкуватиме за процесом у Нідерландах.
Нагадаємо,
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
- Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.
- 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій.
- Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").