Суд по MH-17 може винести рішення лише за 4-5 років — юристи

Судовий процес по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17, збитого над Донбасом, за оцінками юристів, триватиме 4-5 років.

Про це заявили журналістам у суботу представники фонду що об’єднує родичів жертв катастрофи MH17, повідомляє з Нідерландів кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, слухання у справі про збиття MH17 почнеться у понеділок 9 березня у Схіпхолі, поблизу Амстердаму. Звинувачення пред’явлені 4 особам, що за висновками слідства були причетні до доправлення до України російського комплексу "Бук", який збив авіалайнер : росіянам Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському, Олегу Пулатову та українцю Леоніду Харченку.

Попри те, що представники прокуратури та суду утримуються від прогнозів щодо процесу, представники родичів очікують що процедура буде тривалою.

"Юристи очікують, що це займе 4-5 років від понеділка і до того, коли ми матимемо рішення у цьому суді", - заявив Піт Плюг, голова фонду MH17 Disaster Foundation, що об’єднує родичів загиблих. Він очікує, що слідчі доведуть вину звинувачених, але ті можуть оскаржити вирок: "Далі вони можуть піти у апеляцію, далі у Верховний суд. А потім ще й в Європейський суд з прав людини"

Антон Котте, що також входить до MH17 Disaster Foundation, очікує що після цього суду буде ще один, який доведе причетність до катастрофи представників російського керівництва. "Але щоби дістатися найвищого рішення, треба пройти цей процес", - пояснив він.

"Можна розраховувати, що всі судові процеси займуть 10-15 років", - спрогнозував Піт Плюг.

"Європейська правда" слідкуватиме за процесом у Нідерландах.

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