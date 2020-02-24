MH17: У слідства є очевидець запуску ракети
У Об'єднаної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 є свідок, який бачив запуск ракети по майлазійскому Боїнгу.
Джерело: Керівник Об'єднаної слідчої групи Фред Вестербеке в передачі 60 хвилин на телеканалі CBS.
Деталі: Вестербеке відповів ствердно на питання, чи є у слідства очевидці запуску ракети по літаку.
При цьому Вестербеке не став відповідати скільки у слідства є таких свідків.
"Я б сказав, у мене є очевидець. Але скільки, я не сказав, скільки", – відповів він на уточнююче питання.
Вестербеке сказав, що у слідства немає сумнівів в тому, що літак був збитий ракетною системою "Бук", яка належить 53-й бригаді збройних сил Російської Федерації.
Що було раніше: 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України і викликала їх для слідчих дій.
Мова йде про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").
Суд над підозрюваними у збитті літака MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.
Справу розглядатимуть три судді Окружного суду Гааги. Засідання будуть транслювати в прямому ефірі.
Перше судове засідання призначене на 9 березня.
За версією слідства, Гіркін вранці 18 липня брав участь у розмові з Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольною сепаратистам території України назад до Росії. Ймовірно, Стрєлков також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії.
Передісторія:
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур,було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
- Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.