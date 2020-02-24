У Об'єднаної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 є свідок, який бачив запуск ракети по майлазійскому Боїнгу.

Джерело: Керівник Об'єднаної слідчої групи Фред Вестербеке в передачі 60 хвилин на телеканалі CBS.

Деталі: Вестербеке відповів ствердно на питання, чи є у слідства очевидці запуску ракети по літаку.

При цьому Вестербеке не став відповідати скільки у слідства є таких свідків.

"Я б сказав, у мене є очевидець. Але скільки, я не сказав, скільки", – відповів він на уточнююче питання.

Вестербеке сказав, що у слідства немає сумнівів в тому, що літак був збитий ракетною системою "Бук", яка належить 53-й бригаді збройних сил Російської Федерації.

Що було раніше: 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України і викликала їх для слідчих дій.

Мова йде про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Суд над підозрюваними у збитті літака MH-17 розтягнеться на 25 тижнів.

Справу розглядатимуть три судді Окружного суду Гааги. Засідання будуть транслювати в прямому ефірі.

Перше судове засідання призначене на 9 березня.

За версією слідства, Гіркін вранці 18 липня брав участь у розмові з Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольною сепаратистам території України назад до Росії. Ймовірно, Стрєлков також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії.

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