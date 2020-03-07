COVID-19 на Буковині: Підозри на вірус у 6 осіб не підтвердилися

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Субота, 7 березня 2020, 20:53

У Чернівецькій області результати тестів на коронавірус у 6 громадян, яких було госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, мають негативний результат.

Джерело: Чернівецька ОДА 

Деталі: Дані щодо результатів тестів надійшли з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві  7 березня.

За повідомленням, також не підтверджено наявність вірусу COVID-19 у контактних осіб. 

Що передувало: 

7 березня із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні госпіталізували ще одну людину, яка мала ознаки інфекційного захворювання та прибула із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19.

Загалом в області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 осіб

Знати більше: 

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Нагадаємо, 

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • За даними МОЗ, з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат. 
  • Станом на 7 березня дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус та контактних осіб показали негативний результат

Українська правда
Теми: коронавірус Чернівецька область здоров'я


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