COVID-19 на Буковині: Підозри на вірус у 6 осіб не підтвердилися

У Чернівецькій області результати тестів на коронавірус у 6 громадян, яких було госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, мають негативний результат.

Джерело: Чернівецька ОДА

Деталі: Дані щодо результатів тестів надійшли з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві 7 березня.

За повідомленням, також не підтверджено наявність вірусу COVID-19 у контактних осіб.

Що передувало:

7 березня із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні госпіталізували ще одну людину, яка мала ознаки інфекційного захворювання та прибула із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19.

Загалом в області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 осіб.

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