COVID-19 на Буковині: Підозри на вірус у 6 осіб не підтвердилися
У Чернівецькій області результати тестів на коронавірус у 6 громадян, яких було госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, мають негативний результат.
Джерело: Чернівецька ОДА
Деталі: Дані щодо результатів тестів надійшли з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві 7 березня.
За повідомленням, також не підтверджено наявність вірусу COVID-19 у контактних осіб.
Що передувало:
7 березня із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні госпіталізували ще одну людину, яка мала ознаки інфекційного захворювання та прибула із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19.
Загалом в області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 осіб.
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Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій
Нагадаємо,
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.
- За даними МОЗ, з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.
- Станом на 7 березня дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус та контактних осіб показали негативний результат.