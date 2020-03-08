Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розслідування катастрофи МН17 продовжать паралельно з судом над підозрюваними

Неділя, 8 березня 2020, 17:25
Розслідування катастрофи МН17 продовжать паралельно з судом над підозрюваними

Розслідування катастрофи рейса МН17 буде продовжено і триватиме паралельно з судом над чотирма підозрюваними.

Джерело: пресцентр Офісу генерального прокурора, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Генпрокуратуру Нідерландів 

Дослівно: "Напередодні судового розгляду, яке розпочнеться 9 березня, представники слідчих органів Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів підписали Угоду про продовження роботи Об'єднаної слідчої групи (ОСГ)".

"Продовження роботи слідчої групи гарантує, що розслідування за фактом катастрофи MH17 буде продовжено без зупинки і триватиме паралельно з судом над чотирма підозрюваними".

Деталі: До Спільної слідчої групи від України увійшли 4 представники Офісу генпрокурора, групу очолив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який координує роботу щодо розслідування міжнародних злочинів.

Пряма мова Мамедова: "Такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше. Усі ці кроки гарантують продовження розслідування щодо збиття Боїнгу з єдиною метою – притягнення до відповідальності усі винних у катастрофі: від тих, хто віддавав команди до тих, хто їх виконував. Всі країни-члени JIT працюють над пошуком правди і ми її знайдемо". 

Нагадаємо,

  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
  • Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
  • 9 березня у Нідерландах розпочнеться судовий процес над трьома громадянами Росії і одним українцем - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17судДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
Усі новини...
Реклама: