Розслідування катастрофи МН17 продовжать паралельно з судом над підозрюваними

Розслідування катастрофи рейса МН17 буде продовжено і триватиме паралельно з судом над чотирма підозрюваними.

Джерело: пресцентр Офісу генерального прокурора, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Генпрокуратуру Нідерландів

Дослівно: "Напередодні судового розгляду, яке розпочнеться 9 березня, представники слідчих органів Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів підписали Угоду про продовження роботи Об'єднаної слідчої групи (ОСГ)".

"Продовження роботи слідчої групи гарантує, що розслідування за фактом катастрофи MH17 буде продовжено без зупинки і триватиме паралельно з судом над чотирма підозрюваними".

Деталі: До Спільної слідчої групи від України увійшли 4 представники Офісу генпрокурора, групу очолив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який координує роботу щодо розслідування міжнародних злочинів.

Пряма мова Мамедова: "Такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше. Усі ці кроки гарантують продовження розслідування щодо збиття Боїнгу з єдиною метою – притягнення до відповідальності усі винних у катастрофі: від тих, хто віддавав команди до тих, хто їх виконував. Всі країни-члени JIT працюють над пошуком правди і ми її знайдемо".

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