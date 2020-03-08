Розслідування катастрофи МН17 продовжать паралельно з судом над підозрюваними

Розслідування катастрофи рейса МН17 буде продовжено і триватиме паралельно з судом над чотирма підозрюваними.

Джерело: Генпрокуратура Нідерландів з посиланням на угоду країн-учасниць Об'єднаної слідчої групи, підписану 8 березня, пише "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Напередодні судового розгляду, яке розпочнеться 9 березня, представники слідчих органів Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів підписали Угоду про продовження роботи Об'єднаної слідчої групи (ОСГ)".

"Продовження роботи слідчої групи гарантує, що розслідування за фактом катастрофи MH17 буде продовжено без зупинки і триватиме паралельно з судом над чотирма підозрюваними".

Нагадаємо,