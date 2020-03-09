Президент Португалії проведе два тижні на карантині

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза відправився на два тижні на карантин через спалах COVID-2019.

Джерело: сайті президента Португалії

Деталі: У адміністрації президента повідомили, що 71-річний глава держави не має ознак хвороби. Однак, раніше президентський палац відвідали учні школи, в якій був виявлений випадок зараження коронавірусом.

За станом його здоров'я будуть спостерігати лікарі в резиденції.

Передісторія:

Станом на 9 березня у Португалії зафіксовано 30 випадків інфікування Covid 2019.

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

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