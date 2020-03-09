Коронавірус: УЄФА внесла зміни до передматчевого протоколу

Європейська футбольна асоціація прийняла рішення скасувати обов’язкові рукостискання футболістів перед матчами через коронавірус COVID-19.

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно: "Гравці не будуть обмінюватися рукостисканнями зі своїми суперниками та суддями в рамках передматчевого протоколу на матчах УЄФА до подальшого повідомлення"

Деталі: В УЄФА зауважили, що стежать за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо мінімізації потенційної передачі COVID-19.

Передісторія:

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

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