Коронавірус: УЄФА внесла зміни до передматчевого протоколу

255 переглядів
Понеділок, 9 березня 2020, 02:55

Європейська футбольна асоціація прийняла рішення скасувати обов’язкові рукостискання футболістів перед матчами через коронавірус COVID-19.

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно: "Гравці не будуть обмінюватися рукостисканнями зі своїми суперниками та суддями в рамках передматчевого протоколу на матчах УЄФА до подальшого повідомлення"

Деталі: В УЄФА зауважили, що стежать за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо мінімізації потенційної передачі COVID-19.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.
  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

Читайте также:

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразность, лечение, своевременное выявление больных

Теми: футбол коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єр-ліга. Динамо перемагає Олександрію і повертається на друге місце 7 березня 2020, 20:59
Прем'єр-ліга: "Шахтар" розгромив "Дніпро-1" за 25 хвилин 4 березня 2020, 21:08
У матчі "Динамо" – "Колос" судді довелось дивитись відеоповтор 3 березня 2020, 21:34
Усі новини
Головні новини
Бойовики з ПТРК влучили у вантажівку військових: один загинув, трьох поранено
Антирекорд COVID-19: За добу кількість жертв коронавірусу в Італії підскочила до 366
Розслідування катастрофи МН17 продовжать паралельно з судом над підозрюваними
Понеділок половина України зустріне з дощем і туманами
Усі новини
інтерв'ю

Директорка "Міс Україна Всесвіт": Наше суспільство ще не готове до нових стандартів краси

здоров'я

Топ-9 продуктів, які підвищують імунітет

Фото

Світлини, які гарно пояснюють, чому руки треба мити з милом і скільки часу