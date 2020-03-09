Міфи і неправильні уявлення про новий коронавірус. Всесвітня організація охорони здоров'я публікує офіційну інформацію про захворювання COVID-19.

Джерело: офіційний сайт ВООЗ

МІФ: дитяча сеча є засобом профілактики COVID-19.

ФАКТ: дитяча сеча НЕ Є засобом профілактики COVID-19.

Деталі: Сеча не вбиває віруси або бактерії. Миття рук або протирання поверхонь дитячої сечею не захистить від нового коронавируса (2019 nCoV). Необхідно регулярно обробляти руки спиртовмісними засобами або мити їх водою з милом. Для обробки поверхонь використовуйте звичайні побутові дезінфікуючі засоби.

МІФ: прийом кокаїну допомагає захиститися від COVID-19.

ФАКТ: прийом кокаїну НЕ ДОПОМОЖЕ захиститися від зараження новим коронавірусом.

Деталі: Кокаїн - стимулюючий наркотик, що викликає звикання. Його прийом викликає небезпечні побічні ефекти і шкодить здоров'ю.

МІФ: новий коронавірус може розноситися по повітрю на великі відстані

ФАКТ: коронавіруси НЕ МОЖУТЬ розноситися по повітрю на великі відстані

Деталі: Новий коронавірус (2019 nCoV) - респіраторний вірус, головним чином передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів хворого, наприклад при кашлі або чханні, крапель слини або виділень з носа. Зважаючи на велику маси ці краплі не можуть долати великі відстані по повітрю. Зараження може також відбутися в результаті дотику до очей, рота та носа після контакту руками з інфікованою поверхнею. Для профілактики зараження слід регулярно обробляти руки спиртовмісним антисептиком або мити їх водою з милом.

Передісторія:

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

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