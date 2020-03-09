Коронавірус: МЗС підготувало рекомендації для українців

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Понеділок, 9 березня 2020, 05:01

Міністерство закордонних справ у зв'язку із поширенням у світі COVID-19 підготувало рекомендації для українців.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "У зв’язку зі стрімким поширенням у світі захворювання, викликаного новим типом коронавірусу COVID-19, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Відповідні рекомендації щодо кожної з таких країн розміщено на вебресурсі.

Співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ", слідкувати за рекомендаціями по ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті МЗС України та вебресурсі tripadvisor".

Деталі: У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, громадянам України рекомендовано невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти —  cons_or@mfa.gov.ua. 

Також у МЗС радять дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та МОЗ України.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.
  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.

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Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус


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