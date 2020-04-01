Аваков про авіасполучення: Заради безпеки мільйонів ми підемо на незручності для кількох тисяч

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер.

Джерело: Аваков в Facebook

Пряма мова: "Картинка: Прибув рейс з Балі-Катару – шум, скандал, обурення, "зневажаються права", невиправдане хамство деяких пасажирів, тупість деяких виконавців з деяких міністерств при облаштуванні обсервації .. нерви людей .. людину з високою температурою везуть в лікарню на аналіз .. жінка на 8-му місяці вагітності .. розбігаються прямо з обсерваційного автобуса люди ..

Людей шкода, вони втомилися, прикордонників шкода - на них зганяють злість, поліцейські і нацгвардійці намагаються заспокоїти голосом розуму і поясненнями .. в готелі Козацький ідіоти-організатори прийому відключили опалення .. включаємо ..

Замовляю в прикордонній табличку-аналітику, до ночі отримую – і .. хочеться матюкатися ... І ось чому:

13-го березня президент Зеленський звернувся до українців повернутися в країну, в зв'язку з епідемією ... а тут дивлюся - кожен третій, що повернувся вчора на цьому скандальному спеціально організованому рейсі ... полетіли з країни на Балі .. 13, 14, 15 березня (!! !) ..

Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі бушує пандемія, а вони вирішили через півсвіту у відпустку злітати - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побили пару тижнів на курорті і ..вимагають їх повертати!

Це - свинство, не по закону, не по суду - по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому за всяку ціну, може, пронесе, і плювати вам на безпеку інших ???

Так не можна .. це не чесно по відношенню до мільйонів людей, які живуть в країні. Більше 75% хворих на коронавірус в Києві - прилетіли на літаках, 25% вторинне зараження від них же - вже в Києві ...

Адже зрозуміло ж чому потрібна обсервация, медичний огляд і тест .. Або тисячі смертей в Європі нічому не вчать? ..

З цих днів авіа-чартерної істерії і інцидентів - кілька висновків:

- МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так - і не потрібно прокльонів, що мені надсилають з-за кордону - заради безпеки мільйонів - ми підемо на незручності для кількох тисяч. Крапка.

- Ті, хто знаходиться зараз на обсервації в Київських готелях: завтра і післязавтра - за рішенням головного санітарного лікаря - у всіх візьмуть матеріали на ПЛР тест. За фактом результату тесту - якщо ураження вірусом не виявлено - поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов'язання з жорсткою домашньої ізоляцією і контролем з боку поліції і санітарних лікарів. Непокору - санкції ст. 325 КПК (Наслідки неприбуття потерпілого - ред. УП)

- Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації на цей момент - уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цієї санкції (всі громадяни встановлені) - санкція: штраф до 17 000 гривень. Якщо у кого-то з пасажирів рейсу буде виявлений вірус - поліція прийме рішення про висунення звинувачень у відповідності зі ст.325 - аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років. Ніяких іграшок і жартів .. у нас вже загинуло від вірусу 17 осіб ..

Всім пасажирам рейсу, проте - бажаю здоров'я! А породіллі - спокійних пологів і здорового малюка".

Цьому передувало: Пасажири, які прилетіли з Катару, заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. в обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.

Також туристів із Балі не випускають із літака, чекаючи згоди на обсервацію і відмови від спілкування з журналістами.

Передісторія:

Увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито цілковито – і далі про українців, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.

Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.

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