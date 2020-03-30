Туристи з Балі заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну

Українські туристи, які прилетіли з Балі чартерним рейсом PQ398, заявляють, що їх не попереджали про обов'язкову обсервацію в Україні, а тепер пропонують платну, хоча можна пройти її і безкоштовно в готелі "Козацький" у центрі Києва. .

Джерело: заява одного з пасажирів на відео, яке виклав адвокат Масі Найєм

Деталі: Пасажир Тарас Гончаренко заявив, що чартер вони оплатили самостійно – і при покупці квитків ніхто не розповів про те, що вони будуть на обсервації, а тепер їм рекомендують обсервацію у двох готелях "за 380 євро" і в одному готелі можна безкоштовно.

За словами чоловіка, в літаку залишилося 130 осіб зі 180-ти, є діти і люди похилого віку. Води і їжі немає, повітря "зовсім небагато", одяг і багаж – на злітній смузі.

Пасажири заявили, що вони готові пройти обстеження і тести за свої гроші, щоб довести, що вони не хворі на коронавірус.

Людей не випускають, чекаючи згоди на обсервацію і відмову від спілкування з журналістами.

Пряма мова Масі Найєма: "Літак прилетів з Балі. Приземлився в Києві. На борту 15 дітей. Але громадян України не випускають з літака. Всіх не випускають. Умова? Підписання певного документа, в якому йдеться про те, що все повідомлені про причини і характер обсервації, про наслідки недотримання режиму і т. д.

Але... Ніхто не відповідає на запитання, не виконує ті умови, під якими просять підписатися. Заборонили знімати будь-які відео з літака. Адвоката до них не пускають (бо це карантинна зона... Конституція не працює під час карантину?). Туалети перестали працювати, їх закрили. Води немає – закінчилася.

Проблема в комунікації. Людям можна усе пояснити. А не кинути на амбразуру командира і бортпровідника".

Цьому передувало: Увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито цілковито – і далі про українців, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.

Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

29 березня українці, які повернулися з В'єтнаму, силою вирвалися з аеропорту "Бориспіль", відмовившись від обсервації.

Пасажири, які прилетіли з Катару через Доху, заявили, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. в обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.

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