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Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже понад 700 тисяч

Понеділок, 30 березня 2020, 01:49
Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже понад 700 тисяч

29 березня у всьому світі було зареєстровано 664 742 випадки зараження коронавірусом, 30 березня їх кількість збільшилась до 716 101.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 716 101 випадка захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Наразі у США зафіксували 137 294 випадки зараження, в Італії – 97 689, у Китаї – 82 122, в Іспанії – 80 031, Німеччині – 62 095, Франції – 40 704, Ірані – 38 309.

Найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 10 779 випадків. Також 6802 летальних випадків зафіксували в Іспанії, у Китаї від COVID-19 померло 3304 людей, у Франції 2609, в США 2436. В Німеччині жертвами вірусу стали 525 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні наразі виявили 475 випадків захворювання COVID-19, 10 людей померли.
  • 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
  • Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідемія
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