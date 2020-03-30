Діагностованих випадків захворювання на коронавірус вже понад 700 тисяч
29 березня у всьому світі було зареєстровано 664 742 випадки зараження коронавірусом, 30 березня їх кількість збільшилась до 716 101.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У світі з 716 101 випадка захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі у США зафіксували 137 294 випадки зараження, в Італії – 97 689, у Китаї – 82 122, в Іспанії – 80 031, Німеччині – 62 095, Франції – 40 704, Ірані – 38 309.
Найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 10 779 випадків. Також 6802 летальних випадків зафіксували в Іспанії, у Китаї від COVID-19 померло 3304 людей, у Франції 2609, в США 2436. В Німеччині жертвами вірусу стали 525 осіб.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- В Україні наразі виявили 475 випадків захворювання COVID-19, 10 людей померли.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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