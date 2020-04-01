Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко пояснив, чому в Україні не тестують на коронавірус усіх лікарів

Середа, 1 квітня 2020, 10:43
Ляшко пояснив, чому в Україні не тестують на коронавірус усіх лікарів

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що в Україні не проводять щоденного тестування медиків, які борються з коронавірусом, бо це створює оманливе відчуття безпеки.

Джерело: онлайн-брифінг Ляшка 1 квітня   

Пряма мова Ляшка про те, чому не тестують усіх медиків, як це роблять у Львові: "Тому що в нас використовується досвід Італії та Іспанії, які показали, що тестування щоденне чи раз у два дні всіх  медичних працівників призводить до появи оманливого відчуття безпеки".

Деталі: Ляшко додав, що тестування медиків або інших людей, задіяних в обслуговуванні життєвонеобхідних для країни сфер, рекомендується проводити "виключно при появі симптомів або в інших випадках, які визначає лікуючий лікар чи епідеміолог".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • Станом на 10:00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків COVID-19. Із них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.

Ірина Балачук, УП
Теми: Covid-2019коронавірусМОЗмедицинаЛяшко Віктор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Covid-2019
Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: