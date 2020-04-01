Ляшко пояснив, чому в Україні не тестують на коронавірус усіх лікарів
Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що в Україні не проводять щоденного тестування медиків, які борються з коронавірусом, бо це створює оманливе відчуття безпеки.
Джерело: онлайн-брифінг Ляшка 1 квітня
Пряма мова Ляшка про те, чому не тестують усіх медиків, як це роблять у Львові: "Тому що в нас використовується досвід Італії та Іспанії, які показали, що тестування щоденне чи раз у два дні всіх медичних працівників призводить до появи оманливого відчуття безпеки".
Деталі: Ляшко додав, що тестування медиків або інших людей, задіяних в обслуговуванні життєвонеобхідних для країни сфер, рекомендується проводити "виключно при появі симптомів або в інших випадках, які визначає лікуючий лікар чи епідеміолог".
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Передісторія:
- Станом на 10:00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків COVID-19. Із них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.