У Львові масове тестування виявило COVID-19 у водійки трамваю

У Львові перші результати масового експрес-тестування показали два випадки інфікування коронавірусом.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Є два випадки позитивних результатів експрес-тестів на коронавірус у Львові. ВАЖЛИВО – це результати саме експрес-тестів. Аналізи відправлені на ПЛР-діагностику для остаточного підтвердження".

Деталі: Садовий уточнив, що перший випадок виявили у пацієнтки 5-ї лікарні (1965 р.н.), яка 25 березня поступила з пневмонією. Усі пацієнти та лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються та ізольовані в приміщенні лікарні.

Другий випадок – водійка трамваю (1970 р.н.), у якої немає жодних симптомів. У жінки взяли матеріал для ПЛР-тесту і відправили додому для обсервації під контроль сімейного лікаря.

Трамвай зняли з маршруту. Наразі тестують на коронавірус усіх водіїв.

Садовий уточнив, що наразі у Львові почали масово робити експрес-тести у комунальних установах серед працівників, які вимушено контактують з великою кількістю людей.

Що було раніше: Станом на ранок 30 березня у Львівській області зафіксували 6 випадків коронавірусу.

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