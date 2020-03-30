У Львові масове тестування виявило COVID-19 у водійки трамваю

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Понеділок, 30 березня 2020, 16:34

У Львові перші результати масового експрес-тестування показали два випадки інфікування коронавірусом.  

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Є два випадки позитивних результатів експрес-тестів на коронавірус у Львові. ВАЖЛИВО – це результати саме експрес-тестів. Аналізи відправлені на ПЛР-діагностику для остаточного підтвердження".

Деталі: Садовий уточнив, що перший випадок виявили у пацієнтки 5-ї лікарні (1965 р.н.), яка 25 березня поступила з пневмонією. Усі пацієнти та лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються та ізольовані в приміщенні лікарні.

Другий випадок – водійка трамваю (1970 р.н.), у якої немає жодних симптомів. У жінки взяли матеріал для ПЛР-тесту і відправили додому для обсервації під контроль сімейного лікаря.

Трамвай зняли з маршруту. Наразі тестують на коронавірус усіх водіїв.

Садовий уточнив, що наразі у Львові почали масово робити експрес-тести у комунальних установах серед працівників, які вимушено контактують з великою кількістю людей.

Що було раніше: Станом на ранок 30 березня у Львівській області зафіксували 6 випадків коронавірусу. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на ранок 30 березня у світі з 716 101 випадок захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10:00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: Львів коронавірус Covid-2019


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