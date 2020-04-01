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Коронавірус: в Україні готові виробляти 10-20 тисяч ПЛР-тестів, справа за фінансами

Середа, 1 квітня 2020, 11:28
Коронавірус: в Україні готові виробляти 10-20 тисяч ПЛР-тестів, справа за фінансами

Фахівці Інституту молекулярної біології та генетики запевняють, що готові виробляти 10-20 тисяч ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, та чекають на фінансування держави.

Джерело: повідомлення ІМБГ у Facebook

Дослівно: "Сподіваємося, що попри вимушене скорочення державного бюджету для багатьох галузей, в т.ч. і науки, фінансування такої надважливої справи, як виготовлення ПЛР-тестів, не буде скорочено і надійде якомога швидше".

Деталі: Зазначається, що наприкінці січня 2020 р. на замовлення РНБО вчені ІМБГ першими в Україні розробили тест-системи для діагностики вірусу SARS-CoV-2. Ці тест-системи були сертифіковані. Після виявлення першого захворювання набори на 600 тестів-реакцій надійшли в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві.

Інститут чекає на кошти, щоб реалізовувати угоди з виробниками реактивів, які використовуються для виготовлення тест-систем: окремі інститут змушений замовляти в Естонії, Німеччині та інших країнах.

Фахівці відзначають, що собівартість їхніх ПЛР-тестів (250 грн.) є майже вдвічі меншою за зарубіжні аналоги. Чия реальна вартість зростає ще й, враховуючи авіадоставки з-за кордону.

Зазначається, що на наявному в Інституті обладнанні фахівці можуть виготовити близько 10-20 тис. ПЛР-тестів на тиждень. Із залученням додаткових спеціалістів Інститут спроможний продукувати до 50 тис. тестів щотижня.

З огляду на брак у регіонах лабораторій та спеціалістів, які спроможні працювати з ПЛР-тестами, Інститут молекулярної біології та генетики розробив план навчання для фахівців з різних областей України та готовий надавати їм відповідний науковий супровід.

Вчені наголошують, що загроза коронавірусу не зникне за кілька місяців, а вірус зазнає мутацій, тож вірогідно, восени постане потреба у цілковито нових тест-системах.

Дослівно: "В Україні є вчені, і зокрема науковці Інституту молекулярної біології та генетики, які можуть за добу модифікувати тест під інший штам коронавірусу. Це важливий інтелектуальний ресурс, який є не в кожній в країні. Його треба зберегти.

Вкладаючи кошти у вітчизняного виробника тестів, держава не лише зекономить на вартісних імпортних закупівлях, а й виграє час для порятунку хворих та підтримає цілу галузь вітчизняної науки й перспективних фахівців, імена багатьох з яких знані у світі".

Нагадаємо: Станом на 10.00 1 квітня в Україні в цілому підтвердили 669 випадків COVID-19 з них 17 випадків - смертельні, 10 осіб одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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