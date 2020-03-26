"Я патріот, але мушу визнати, що готовність до епідемії нульова".

Так бізнесмен, власник компанії TIS Андрій Ставніцер коментує УП готовність Одеської області до епідемії коронавірусу. Але, з вірогідністю 99%, під цими словами міг би підписатись кожен із тих, хто зараз допомагає регіонам.

16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.

І вона, власне, була ще одним свідченням згаданої "нульовóї готовності".

Президент фактично визнав: державна система сама точно не впорається з викликом. Країні бракує часу, грошей і людей.

Останніми двома пунктами – грішми та людьми – Зеленський і попросив олігархів поділитись.

"Я сказав, що ця країна довго вас годувала, пора і вам допомогти країні", – розповідав сам президент про суть зустрічі.

Ідея викликала спротив у частини суспільства – мовляв, таким чином голова держави стає залежним від великого капіталу, який рано чи пізно цією ситуацією скористається.

"Ми вийшли з цієї розмови із чітким розумінням, що все катастрофічно погано. І все залежить лише від нас, тому що у влади немає ані плану, ані грошей, ані кваліфікованих людей", – не під запис розповідає УП один із учасників зустрічі.

На ній між бізнесменами вирішили розподілити "кураторство" над різними областями. Цей поділ виглядає наступним чином:

Рінат Ахметов – Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська області, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград;

Ігор Коломойський – Запорізька область;

Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був) – Волинська область;

Віктор Пінчук – Дніпропетровська область;

Андрій Веревський – Полтавська і Кіровоградська області;

Юрій Косюк – Вінницька і Черкаська області;

Андрій Ставніцер – Одеська область;

Олександр Ярославський – Харківська область;

Вадим Новинський (на зустрічі не був) – Херсонська область.

З моменту розмови президента з представниками великого капіталу минуло 10 днів.

Якщо вірити словам опитаних УП бізнесменів, сума, яку вони встигли акумулювати за цей час на закупівлю медичного обладнання та підготовку до епідемії, складає загалом близько пів мільярда гривень.

У багатьох регіонах з того часу було створено антикризові штаби, в Україну прибув літак із 21 тонною медичних товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом, серед яких і життєво необхідні тести. Домовитися про їхню поставку з Джеком Ма вдалося харківському бізнесмену Олександру Ярославському. Українські бізнесмени витратили на боротьбу з коронавірусом мільйони доларів.

Втім, без конфліктів також не обійшлося. У Харкові міський голова Геннадій Кернес та Олександр Ярославський фактично усунули від роботи Антикризового штабу губернатора Олексія Кучера. У справу навіть довелося втрутитись президенту Зеленському. Щоправда, захищав він не призначеного ним губернатора, а бізнесмена. Ситуація симптоматична.

"Українська правда" вирішила звернутися до учасників зустрічі на Банковій та розпитала їх про те, що вже зроблено ними в регіонах, як вони оцінюють готовність України до епідемії та що пообіцяв кожному з них Зеленський за допомогу.

Рінат Ахметов. Івано-Франківська, Львівська, Луганська та Донецька області

всі ілюстрації: андрій калістратенко

Найбагатшому українцю дісталися чотири області – Івано-Франківська, Львівська, Луганська та Донецька. Також фонд Ахметова допомагатиме у боротьбі з вірусом містам, де розташовані підприємства олігарха. Ахметов погодився відповісти на запитання "Української правди" письмово. Подаємо відповіді у повному обсязі.

– Каждый крупный бизнесмен закреплен за конкретной областью – почему вы курируете именно Ивано-Франковскую, Львовскую, Луганскую и Донецкую?

– Мы не курируем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат – остановить эпидемию в стране.



SCM – это социально ответственный бизнес, мы никогда не проходили мимо беды. Тем более, мы не будем делать этого сейчас. Почти во всей Украине есть города, где работают наши предприятия, и наш долг – помочь. Что мы делали и будем делать.



Повторюсь, наша задача – не "подменить" собой власть, не курировать, а помочь Украине и украинцам.

– Чем именно вы помогаете в регионах?

– Благотворительностью я занимаюсь не первый год и даже не первое десятилетие. У меня очень сильная команда – и мы точно знаем, что нужно делать. Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд.

– Как происходит координация ваших менеджеров с местными властями?

– Мы с огромным уважением относимся к тому, что сейчас делает президент, что делают губернаторы и мэры – это огромная работа ради общей цели. А наша задача им помочь: не подменить, а помочь государству, помочь региональным и местным властям. Что мы и делаем.

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– Каково ваше непосредственное участие в оперативном штабе области?

– Моя команда, мой фонд, представители бизнесов SCM интегрированы в работу антикризисных штабов в регионах и городах.

– Можете перечислить основные проблемы в ваших областях? Сколько опорных больниц в них? Сколько пациентов сразу они могут принять? Готовы ли они к критическим нагрузкам?

– Эту информацию стоит уточнять у губернаторов областей и мэров городов.

– Оцените по шкале от 1 до 10 готовность областей к эпидемии? Что из необходимого есть? Чего критически не хватает?

– Такого рода оценки должны давать руководители областей, городов и вы как СМИ. Но, прежде всего, такие оценки должны давать врачи, которые работают на местах.

– Что больше всего вас поразило, когда вы начали погружаться в состояние дел в областях?

– Я всегда стараюсь видеть хорошее – даже в самых сложных ситуациях. Сейчас меня поражает героизм всех, кто на местах: все объединились ради одной цели. Круглосуточная работа местных властей, работа всех служб заслуживают огромного уважения.

И, конечно же, поражает героизм врачей. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасать людей.

– Кому вы докладываете о проделанной работе в области? Продолжает ли Офис президента координацию с вами?

– О проделанной работе – о том, что мы сделали и что мы будем делать – мы докладываем обществу через СМИ. Когда я 16 марта вышел из Офиса президента, первое, что я сделал – рассказал, о чем была встреча и о чем на ней договорились.

– Президент звонит вам и спрашивает, что вы сделали? Или это делает Ермак?

– Ни президент Зеленский, ни руководитель его Офиса мне не звонят и ни о чем не спрашивают. Мне звонит моя совесть с вопросом, что мы сделали для людей и что мы еще можем сделать. Это – самые важные звонки.

– Сколько денег вы лично потратили на борьбу с коронавирусом в Украине?

– На прошлой неделе на борьбу с коронавирусом я выделил 300 миллионов гривен.

– Что Зеленский вам пообещал за помощь в регионах?

– Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства. Все, что нужно бизнесу – равные правила игры и честная конкуренция. Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил.

Все, чего я хочу – чтобы люди выздоравливали и люди не болели. А если вдруг "заболеют" – то только за команду "Шахтер", когда восстановятся Чемпионат Украины и европейские кубки.

Віктор Пінчук, Фаді Храйбе. Дніпропетровська область

У той час як Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та інші олігархи вирішили приїхати особисто, Пінчук делегував від себе топменеджера "Інтерпайпа" Фаді Храйбе.

Власне, саме Храйбе особисто і відповідає за допомогу області, координацію роботи тощо.

Тому, коли УП звернулась до пресслужби Віктора Пінчука по коментар, там запропонували розмову з Храйбе як з людиною, яка безпосередньо залучена в процес.

– Кожен великий бізнесмен закріплений за конкретною областю – чому ви куруєте саме Дніпропетровську область?

– Ми долучились до роботи антикризового штабу Дніпропетровського регіону, яким керує губернатор. На зустрічі з президентом було вирішено, що велику частину Дніпропетровської області та місто Дніпро від бізнесу куруватиме Віктор Пінчук, а Кривим Рогом, Павлоградом та Кам'янським (у цих містах знаходяться великі промислові об'єкти групи Ахметова і Новинського – УП) опікуватиметься інший бізнес.

– Які проблеми у вашому регіоні? Як ви їх вирішуєте?

– У Дніпропетровській області створений антикризовий штаб під керівництвом губернатора, куди увійшли співробітники "Інтерпайпу", ОДА та мери міст.

Штаб визначив 4 головні напрямки, які потребують найбільшої уваги і фінансування: забезпечення обладнанням лікарень, куди направлятимуть хворих, організація і забезпечення спеціальних бригад швидкої допомоги, які перевозитимуть хворих, забезпечення засобами захисту і дезінфекції лікарів і медперсоналу, тести і лабораторна база.

Місцеві бюджети акумулювали 265 мільйонів гривень на ці потреби. Обласна влада оцінює додаткову потребу тільки в обладнанні і засобах захисту, без урахування програм із запобігання розповсюдженню коронавірусу серед людей похилого віку, в 280 мільйонів гривень.

В чому полягає роль "Інтерпайпу"? Залучення фахівців для уточнення і специфікації потреби, організація закупівель і доставки, значна участь у фінансуванні, а також залучення інших бізнесменів області до участі у співфінансуванні.

Представники компанії працюють у щоденній координації з місцевою владою для узгодженого вирішення усіх питань.

Дуже важливою є координація бізнесу між собою. Багато компаній і підприємців хочуть допомогти, але потрібно цей порив спрямувати на найбільш пріоритетні завдання.

В звичайний час кожен допомагає тому, кому хоче. В нинішній ситуації потрібно всі зусилля направити на допомогу тим лікарням, які будуть лікувати хворих на коронавірус.

І саме за тими позиціями, які ще не закриті в даний момент. Ми закликаємо усіх координуватись з "Інтерпайпом" і обласним антикризовим штабом, щоб встигнути до піку захворювань придбати все вкрай необхідне.

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– Оцініть за шкалою від 1 до 10 готовність області до епідемії. Що з необхідного є? Чого критично не вистачає?

– Обласна та міські адміністрації вже зробили чимало для підготовки до епідемії.

Так, місцеві та обласний бюджети акумулювали 265 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів направлена на закупівлю 125 апаратів штучної вентиляції легенів, 40 апаратів із діючих лікарень будуть переміщені в опорні лікарні під потреби лікування хворих на коронавірус.

Таким чином, в області вже забезпечено 184 апарати ШВЛ. Подальші потреби в ШВЛ та інше необхідне обладнання буде закуповувати бізнес. Отже, з обладнанням ситуація прогнозована.

Гірше з тим, що пов'язано із забезпеченням здоров'я лікарів і медперсоналу: це костюми хімічного захисту, маски, засоби дезінфекції, а також тести. У випадку різкого зростання кількості хворих наявних обсягів вистачить на перші тижні. Тому ці позиції критичні.

Окремо відзначимо також проблему швидкого розгортання виробництва необхідних товарів підприємствами області.

Виробники меблів, косметичних і гігієнічних засобів, підприємства легкої промисловості готові переорієнтувати свої потужності на виробництво масок, засобів дезінфекції, медичних ліжок і таке інше, але вони стикаються з проблемами постачання сировини (як, наприклад, спирту) або з необхідністю проходити тривалий процес сертифікації.

Очікуємо, що Кабінет міністрів внесе зміни у відповідні нормативні акти для старту внутрішнього виробництва критично важливих товарів.

– Скільки опорних лікарень у вашій області? Скільки пацієнтів одразу вони можуть прийняти? Чи готові вони до критичних навантажень?

– В Дніпропетровській області узгоджено дві базові лікарні – інфекційна лікарня №21 у Дніпрі та інфекційна лікарня №1 у Кривому Розі. У цих лікарнях є можливість прийняти 360 пацієнтів, зараз ведуться роботи, щоб лікарні були готові прийняти цю кількість.

Якщо цих медичних закладів буде недостатньо, є план B та С, готуються резервні медичні заклади для прийому пацієнтів. Підготовка триває, докладаємо зусиль, аби до початку епідемії лікарні були забезпечені усім необхідним.

– Що найбільше вас вразило, коли ви почали занурюватись у стан справ в області?

– Відсутність реальної взаємодії між міськими та обласним штабами, що унеможливлює розроблення єдиної антикризової програми регіону.

Стан медичних закладів. Інфекційна лікарня Дніпра, наприклад, збудована понад 100 років тому, останній ремонт відбувся 50 років тому. Медичні заклади потребують комплексної модернізації та мають бути забезпечені обладнанням.

Разом з тим вражає готовність лікарів працювати в існуючих умовах, незважаючи на ризики ураження.

– Кому ви доповідаєте про виконану роботу в області? Чи Офіс президента з вами продовжує координацію?

– Більшість рішень приймається на рівні області та в містах місцевою владою. Тим не менше, загальнонаціональна координація також потрібна.



Ми бачимо її необхідність в питаннях координації закупівель обладнання, матеріалів і сировини, які не виробляються в Україні і є дефіцитними. В розробці типових планів реагування на ті чи інші ситуації. В питаннях спрощення процедур сертифікації протиепідемічної продукції, щоб українські підприємства негайно розпочали виробництво.

– Президент дзвонить до вас і запитує, що ви зробили? Чи це робить Єрмак?

– Зараз наші контакти зосереджені в обласному штабі з губернатором та мерами великих міст.

– Скільки грошей ви особисто витратили на боротьбу з коронавірусом в Україні?

– Ще до того, як відбулася зустріч бізнеса з президентом, фонд Олени Пінчук разом із фондом Віктора Пінчука придбали 10 апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях, а також міста Києва. Всі вони вже встановлені у лікарнях.

Також 2 млн доларів США було направлено на загальнодержавну закупку тестів на коронавірус. Перший літак із цими тестами вже прилетів до України.

На сьогодні ми визначили першочергові потреби в цій частині області, яку ми координуємо, в 150 мільйонів гривень. Ми фінансуємо 30% від цих потреб, що складає 45 мільйонів, а на решту ми закликали інший бізнес доєднатися профінансувати. Сподіваємось, що необхідні кошти будуть зібрані.

Загалом на сьогодні обсяг нашого фінансування становить понад 114 мільйонів гривень.

Ми також вважаємо важливими заходи із забезпечення продуктами харчування самотніх людей похилого віку, наразі прораховуємо нашу додаткову фінансову участь у цій програмі.

Ми й надалі продовжуватимемо надавати необхідну фінансову й організаційну підтримку регіону. В тому числі додатково за рахунок зекономлених від "податкових канікул" 35 мільйонів гривень.

– Що Зеленський вам пообіцяв за вашу допомогу в регіоні?

– Обіцянок не було. Як соціально відповідальний бізнес, ми в будь-якому разі робимо свою справу в підтримці нашої країни в боротьбі з коронавірусом.

Але після вирішення першочергових задач у протидії коронавірусу ми, як бізнес, сподіваємось, що держава прийме серйозні заходи зі стабілізації економіки та стимулювання бізнесу, зокрема, виробничих підтриємств під час кризи.

Вадим Новинський. Херсонська область і Миколаїв

Депутата Вадима Новинського не було на зустрічі олігархів з президентом. Однак, за даними УП, Новинський взяв на себе кураторство в Херсонській області.

У розмові з журналістом УП депутат підтвердив інформацію наших джерел. Херсонська область для Новинського не чужа. Там в його орбіті знаходиться компанія Smart Maritime Group, що займається суднобудівництвом.

Для цього тексту з депутатом ми говорили по телефону.

– Правда, що ви зараз допомагаєте в Херсонській області боротися з коронавірусом?

– Так, я зараз перебуваю в Херсоні.

– Як ви взагалі почали займатися Херсонською областю? Це було прохання президента?

– У нас взагалі така корпоративна практика, що там, де у нас є присутність у містах, ми намагаємося допомагати. "Метінвест" допомагатиме у Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі, в інших містах. Компанія Smart Maritime Group є в Херсоні і в Миколаєві. Ми вирішили, що допомагатимемо в Херсонській області і в Миколаєві.

Ми не лише обладнання постачаємо, але й засоби захисту для медпрацівників. Ветеранам війни, ветеранам праці зараз розвозимо продовольчі пакети, оскільки вони сидять вдома – це групи ризику. Ми допомагаємо ось так.

– Вас же на зустрічі бізнесу з президентом не було?

– Ні, не був.

– Як тоді ви почали координуватися з місцевою владою?

– Ну як? Подзвонили губернатору, він із задоволенням прийняв наші пропозиції допомогти. Губернатор є керівником оперативного штабу, він вибудовує вертикаль. Ми де можемо – там допомагаємо.

Ми знаходимося у контакті з губернатором Юрієм Гусєвим. Він старається робити все необхідне. Наразі немає жодного випадку захворювання в Херсонській області. Зараз у нас є час зробити все так, щоб їх і не було.

– Ви особисто берете участь в оперативному штабі? Чи робите все через губернатора?

– Наші представники є. Директор Smart Maritime Group Дмитро Красников – член оперативного штабу і він на місці постійно. Штаб же працює весь час, тому що виклики виникають кожного дня.

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– Що вас найбільше вразило, коли ви почали занурюватися у стан справ в області?

– Поки що нічого страшного не було. Ситуація не краща і не гірша, як по всій країні. І ні краща, ні гірша, ніж по цілому світі. Жодна система охорони здоров'я не змогла гідно зустріти цю проблему. Повсюди є проблеми.

А що вже говорити про нашу систему охорони здоров'я, яку вбивали впродовж 30 років!

За останні п'ять років була ще дурна реформа, проти якої ми виступали. Саме такі кризи виявляють всі негативні сторони.

Зараз такий час, що кожен себе проявить. Зараз ми будемо бачити, хто друг, а хто ворог. Хто помічник, а хто шкідник.

– Скільки грошей ви вже вклали у допомогу Херсонській області?

– Мені поки важко сказати. Зараз важливо, щоб місцева влада перерозподілила свої бюджетні кошти – міські, обласні.

Там в них закладені гроші на такі витрати, наприклад, як озеленення, будівництво доріг – зараз не це важливо. Треба кинути все в систему охорони здоров'я, щоб, коли настане пік епідемії, мати змогу допомогти всім.

Щодо всього іншого, у нас сьогодні зустріч з місцевим бізнесом. Я всіх закликав допомогти, хто чим може. Хтось може більше, хтось менше. Знаєте, як вдовиця дві лепти поклала, а Господь сказав, що вона пожертвувала більше всіх, бо віддала все, що в неї було.

В цьому і повинна проявлятися соборність. Кожен має відчувати свою причетність до того, що відбувається, і допомагати. Не красуватися, а реально допомагати.

Зараз всі кинулися красуватися по телевізору, в інтернеті, блогери. Багато говорять, а нічого не роблять.

– У вас сьогодні була зустріч з місцевим бізнесом, правильно я вас зрозумів?

– Губернатор проводив зустріч з місцевим бізнесом.

– Ви якось звітуєте про свою роботу в області перед Офісом президента?

– Якщо мене запитають – я їм скажу, що ми робимо.

– Вони не запитували?

– Якщо запитають – відповім. Можливо, у них і без мене "выше крыши". Ми зі свого боку робимо все в рамках своїх можливостей.

– Перед тим, як ви пропонували свою допомогу губернатору, у вас була розмова із Зеленським чи іншими представниками Офісу президента?

– Не буду відповідати на це запитання, воно зараз недоречне.

– А зараз ви якось з ОПУ спілкуєтеся?

– Не витягуйте з мене відповіді, я все одно не відповім.

Юрій Косюк. Вінницька та Черкаська області

Власнику агроіндустріального холдингу МХП Юрію Косюку дістались в "кураторство" Черкаська та Вінницька області.

Запитання мільярдеру "Українська правда" передала через його помічницю. Однак Косюк вирішив не відповідати на кожен пункт окремо, а виклав своє загальне бачення ситуації.

Перше і найголовніше: великі бізнеси є тими Атлантами, які на своїх плечах тримають національну економіку. Після завершення пандемії коронавірусу, карантину, втрат, які понесе малий і середній бізнес, навантаження на великий бізнес стане ще більшим.



Без перебільшення, від великого бізнесу залежить те, якою буде національна економіка сьогодні і завтра.

Великий бізнес завжди допомагає державі і людям в моменти кризи. Допоможе і цього разу. Ми всі живемо в одній країні, наразі умови для всіх однакові, перед загрозою коронавірусу рівні всі.

Добре, що президент намагається об'єднати всі ресурси для того, щоб Україна вийшла з пандемії з найменшими втратами.

На початку зустрічі від президента пролунала пропозиція створити фонд для боротьби з поширенням коронавірусу. Наповнювати цей фонд мали представники бізнесу.

Бізнес був одностайним: ефективніше допомагати адресно та життєво необхідним – медичним обладнанням, засобами індивідуального захисту тощо. Бізнес, який працює по всіх областях України, знає стан лікарень, потреби людей, має довіру і повагу від місцевого населення.

Області розподілялися за принципом "рідності": хто де найбільше працює (а в 90% випадків і живе), той за ці області і відповідає.

Так, Ярославський відповідає за Харківську область, Ставніцер – за Одеську, МХП підтримує Черкаську і Вінницьку.

На найнагальніші потреби в обладнанні ми вже виділили 29 млн грн.

За кожною з двох областей закріплені два топ-менеджери МХП, які володіють повною інформацією, знаходяться на зв'язку з місцевою владою і лікарнями. Робота триває 24/7.

В областях особливо нічого не вразило – ми знаємо стан справ на місцях, чим і як живуть люди, підтримуємо місцеве населення, незалежно від вірусів чи закликів президента. Просто стали допомагати більше і змінили наповнення цієї допомоги.

Що стосується оцінки готовності областей, державних лікарень, я б утримався від цього. Бізнес допомагає державі, але не підміняє її. Гадаю, таку оцінку можуть дати люди: що робить держава, а що робить бізнес. Така оцінка буде об'єктивною.

Зараз найголовніше – втримати ситуацію, уникнути масових захворювань, максимально убезпечити людей, а також надати допомогу лікарям та тим, хто вже захворів, або хто знаходиться в групі ризику.

Нині влада має думати не тільки про те, як захистити людей і забезпечити кваліфіковане ефективне лікування. А вже сьогодні думати про те, що буде з країною за 6-12 місяців. Як утримати економічний спад, як підтримати малий, середній, а також великий бізнес, на який ляже основне навантаження із посилення економіки України.

Робочі місця, ринкові зарплати, соціальні і виробничі стандарти, надходження у бюджети всіх рівнів, підтримка співробітників і місцевого населення – це все забезпечує великий бізнес.

І від того, як влада буде себе поводити із великим бізнесом, може залежати, якою буде Україна за пів року – рік.

Можна розпочати з простого – з поваги.

Ігор Палиця. Волинська область

Бізнесмен і один з лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігор Палиця також не був на зустрічі у президента Зеленського. Однак це не завадило йому стати центральною фігурою, яка займається допомогою медичній сфері Волинської області.

Палиця за попередньої влади був главою Волинської облради, тож вибір регіону несподіваним не був. Крім того, він разом зі своїм бізнес-партнером Ігорем Коломойським мають значні фінансові інтереси в цій області.

Розмову з Палицею записати у формі класичного інтерв'ю не вдалось через його завантаженість. Натомість вона відбулась у формі розлогої переписки у месенджері WhatsApp.

– Чи ви були на зустрічі з президентом, коли він зібрав на Банковій весь великий бізнес? Якщо так, то про що президент вас просив, що говорив?

– Я на зустрічі не був, не запрошували. Мене ніхто ні про що не просив. Все, що я роблю, це все з власної ініціативи і без ніяких контактів з Києвом.

– У вас взагалі з цього приводу не було розмов з президентом? Наприклад, на тій зустрічі домовилися, що кожен бізнесмен перерахує у благодійний фонд по 2 мільйони доларів? Вас про це просили?

– Ні, не просили. Я з президентом останній раз розмовляв в кінці жовтня по телефону, коли він запитав, чому я вважаю, що за закон про Верховний Суд не можна голосувати в такій редакції. Наша група не голосувала тоді, а закон три тижні тому був визнаний таким, що не відповідає Конституції.

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– Тобто зараз ви самі вирішили допомагати області? В чому саме ви бачите свою роль? Кого зі своїх людей ви залучаєте? Як відбувається координація з місцевою владою?

– Вирішив сам, разом з фондом (благодійний фонд Ігоря Палиці – УП). Координація з місцевою владою повна, розуміння є.

– Яка ваша безпосередня участь? Ви ходите на оперативний штаб області?

– На оперативний штаб не ходжу, займаюся практичною роботою кожен день з лікарями безпосередньо, на зайві наради для олівця час не витрачаю. Сьогодні все має іти швидко і в режимі онлайн. Хоча мене і не запрошують на штаб. Керівники всіх підрозділів області спілкуються зі мною напряму з усіх потреб і питань, без зайвих прокладок.

– Які проблеми на Волині головні? Що критично важливо зараз зробити? Як і чи вдається ці проблеми вирішувати?

– Основна проблема – відсутність в країні необхідних речей та обладнання. Все інше вирішується по плану.

– Маєте на увазі тести-маски-захист для лікарів? Чи щось ще? Чого бракує?

– Все. Гроші закумульовані – 120 мільйонів на рахунку обласної лікарні. З понеділка почали проплачувати рахунки.

– Це з місцевих бюджетів? Чи ваші й інших бізнесменів?

– Це гроші обласні і місцеві. Мій фонд проплачує рахунки напряму по замовленню головного лікаря.

– Зараз у всіх одна проблема: навіть якщо є гроші, то неможливо нічого купити через страшну конкуренцію. Які значні речі, обладнання уже вдалося купити для області?

– Везуть новий комп'ютерний томограф, чотири апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Один привезли. Повністю закінчується переобладнання корпусу в Боголюбах (село під Луцьком – УП) на 240 ліжок, по два в палаті з санвузлом в кожній.



Змонтована киснева станція, встановлюється 20 апаратів ШВЛ, обладнані умови для проживання персоналу в карантині, приведена в необхідний стан реанімація.

– А якщо оцінити за шкалою від 1 до 10, то яка готовність області до епідемії?

– Ми робимо все, що можемо.

– Скільки опорних лікарень у ваші області? Скільки пацієнтів одразу вони можуть прийняти? Чи готові вони до критичних навантажень?

– В мене немає такої інформації.

– Що найбільше вас вразило, коли ви почали занурюватись у стан справ медицини в області?

– Нічого. Мене більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави.

– Скільки грошей ви уже витратили/готові витратити і як приблизно оцінюєте загальну цифру потреб?

– Наповнив фонд на 20 мільйонів гривень. Витратив уже 8, на решту чекаємо рахунків. Буду шукати стільки грошей, скільки буде потрібно.

Олександр Ярославський, Харківська область

Бізнесмен Олександр Ярославський об'єднав зусилля з боротьби з коронавірусом разом із харківським мером Геннадієм Кернесом. До штабу приєдналися й інші харківські бізнесмени, які виділили гроші на закупівлю медичного обладнання. Коментар Ярославського надала його пресслужба.

Хочу сказать спасибо огромное моему другу Джеку Ма – во вторник в Украину прибыло 50 тысяч тестов, в Харьков попало достаточное их количество. Тесты, которые прибыли в Харьков – это "золотой стандарт" качества, они не у каждой страны есть.

ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался – на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя.

Поэтому мы совместно с Офисом президента покупаем и везем в Украину еще 100 тысяч тестовых систем ПЦР. На это я выделил 2 млн долларов из средств своей семьи. Оставшиеся деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования.

Кроме того, после совещания харьковских бизнесменов, которое мы провели ранее, более двух миллионов долларов выделенных ими денег было направлено на покупку ИВЛ, другого медоборудования – это большой перечень позиций.

Мы закрыли полностью потребность Харькова и области в необходимых медицинских вещах. На сегодня все потребности Харькова и региона закрыты. Если потребуется больше – будем собирать дальше.

Андрій Ставніцер. Одеська область

Власник компанії TIS Андрій Ставніцер відповідає за роботу антикризового штабу в Одеській області. Він погодився відповісти на запитання "Української правди" письмово.

– Для початку розкажіть, будь ласка, про зустріч з президентом, коли він зібрав на Банковій весь крупний бізнес. Про що президент вас просив, що він вам говорив?

– Все уже широко известно. Просил включиться в процесс, помочь деньгами, менеджментом, людьми, опытом.

– Чи правда, що на зустрічі домовилися, що кожен крупний бізнесмен перерахує у благодійний фонд "Корпорація монстрів" по 2 млн доларів?

– Неправда.

Это не я должен комментировать, но суть такова: на встрече мы договорились создать денежный фонд, из которого будет осуществляться оперативное финансирование срочнейших нужд страны.

Для сбора этих денег нужен был благотворительный фонд с кристальной репутацией, с многолетним опытом, без конфликтов по специализации и с возможностью быстрого реагирования. Таких фондов немного в Украине.

"Корпорация монстров" была готова быстро взяться. Катя Ножевникова, руководитель фонда, обратилась ко мне – я член попечительского совета – с вопросом, не против ли я. И она, и я, понимали, что это огромная ответственность. Ответственности мы не боимся, но вы знаете, что значит работать с государством. Второе – это крайне сложный проект в смысле операционном.

Но счет времени шел на часы. Если бы решение не было принято быстро, самолет с тестами и оборудованием, который на днях прилетел из Китая, был бы отменен. Поэтому Катя приняла решение за это взяться.

– Наші джерела говорять нам, що кожен крупний бізнесмен закріплений за конкретною областю – чому ви куруєте саме Одеську?

– Не могу сказать за всех. Я принял вызов заняться Одесской областью, потому что я – одессит, в этом городе живет моя семья, друзья, у меня тут большой бизнес. Мне не все равно.

– Чим саме ви допомагаєте в регіоні?

– Мы собрали штаб, в который я отдал лучших менеджеров ТИС.

Мы взяли на себя: закупки, координацию с больницами, обеспечение медиков транспортом и питанием, обеспечение пожилых людей питанием, переориентацию местных производителей на необходимые сейчас вещи, координацию действий с властями и вовлечение их, властей, в наши потребности.

Плюс агитацию, пропаганду, если хотите, важности соблюдения карантина.

Каждое направление закреплено за определенным человеком.

Команда звездная: Катя Ножевникова, Алексей Шлапаков, Александр Михайленко, Петр Обухов, Александр Славский, Филипп Грушко, Мария Гольдберг, Анастасия Жук.

Второе – мы приглашали на встречу бизнес, также просили присоединиться. Огромное количество бизнесменов сейчас помогает. Передают деньги в фонд, покупают то, что не может ждать государственной закупки, отдают товары, помещения, направляют людей.

В этой группе у нас больше 200 человек сегодня, и я стараюсь каждый день отчитываться по каждому из них в своем Фейсбук.

– Як відбувається координація ваших менеджерів з місцевою владою?

– Мы постоянно на связи и с местной властью, и с врачами. Координируем списки закупок.

У города и области фактически нет сейчас никаких заказов – пока они выделяли деньги, ждали отмены тендерной процедуры, проходили всю бюрократию, стало нечего покупать.

Мы с бизнесом сейчас забираем на себя предоплаты и оплаты всего, что можем найти – и ждем, пока бюрократическая машина развернется, и город и область начнут осваивать свои бюджеты.

– Яка ваша безпосередня участь в оперативному штабі області?

– Я управляю процессом. Назначаю функции, назначаю приоритеты.

Общаюсь со своей дипломатической и бизнес-коммьюнити – они помогают.

Все мои контакты, которые могут быть полезны, задействую в работе штаба.

Когда нужно – даю деньги, когда нужно – звоню людям, которые не хотят со мной разговаривать, и требую ответов, пока не получу их.

– Які проблеми у вашому регіоні? Як ви їх вирішуєте?

– Не защищены врачи, бригады скорой помощи, социальные работники, полицейские.

Больницы не оснащены практически ничем необходимым, речь не только об ИВЛ.

Медленная бюрократическая машина и плохая дисциплина приводит к несоблюдению карантина и мер предосторожности.

В результате, ситуация выглядит плачевно.

– Оцініть за шкалою від 1 до 10 готовність області до епідемії? Що з необхідного є? Чого критично не вистачає?

– Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая.

Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний.

Мы рискуем в первые же дни наплыва пациентов остаться без значительного количества докторов – без костюмов и условий для работы они будут отказываться этим заниматься. Обслуживать ИВЛ, которые мы сейчас таким титаническим трудом собираем по миру, будет некому.

– Скільки опорних лікарень у ваші області? Скільки пацієнтів одразу вони можуть прийняти? Чи готові вони до критичних навантажень?

– По состоянию на сегодня, 24 марта, опорными назначено 9 больниц.

– Що найбільше вас вразило, коли ви почали занурюватись у стан справ в області?

– Растерянность людей, которым положено знать, что делать в таких ситуациях.

Категорический пофигизм людей, которые продолжают считать, что карантин не для них, а для итальянцев или немцев.

Провал в том месте, в котором у нас должна быть медицина. Мы раньше думали, что она просто несовершенна, а теперь выяснили, что ее нет. Это довольно страшное открытие.

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