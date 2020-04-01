Путін перейшов на віддалену роботу

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Середа, 1 квітня 2020, 13:29
Фото з Twitter Дмитра Смірнова

Президент Росії Володимир Путін перейшов на дистанційний формат спілкування з міністрами – нарада з питань розвитку агропромислового комплексу 1 квітня пройде в режимі телеконференції.

Джерело: РБК з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Усі побачать, що він працює віддалено. Всі бачили, як він віддалено бере участь в саміті "двадцятки".

Деталі: Пєсков уточнив, що телеконференція буде проходити у відкритому форматі.

Разом з тим він не погодився, що президент мусить продемонструвати, що він не залишає будинок і перебуває, як і всі громадяни, в самоізоляції, зазначивши, що Путін "зазвичай показових заходів не вживає, а вживає заходів дієвих".

Відповідаючи на питання, які заходи будуть вжиті після того, як з'ясувалося, що головлікар лікарні в Комунарці, який зустрічав президента, мера Сергія Собяніна і інших високопоставлених чиновників, заражений коронавірусом, Пєсков заявив, що всі, хто був з президентом у Комунарці, щодня тестуються на COVID-19, і він в тому числі.

Що було раніше: У лікаря, який влаштовував президенту Росії Володимиру Путіну екскурсію по московській лікарні з хворими на COVID-19, виявили новий коронавірус.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.
  • 1 квітня у всьому світі було зареєстровано 856 996 випадків зараження коронавірусом: 177 917 осіб одужали та 42 091 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою. В Росії зафіксовано 2 337 заражень і 17 смертей.

Теми: Путін коронавірус карантин


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