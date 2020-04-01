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Венедіктовій наймали американських лобістів

Середа, 1 квітня 2020, 15:42
Венедіктовій наймали американських лобістів

Для генерального прокурора Ірини Венедіктової ще на посту нардепа замовляли послуги в американських лобістів щодо зустрічей з чиновниками та представниками адміністрації президента США Дональна Трампа.

Джерело: колонка на "Українській правді" засновника StateWatch Олександра Лємєнова

Деталі: Лємєнов опублікував договір між "ПолітА" і Zeppelin Communications про лобістські послуги для українців.

Зокрема, у ній йшлося про організацію зустрічей на найвищому рівні, включаючи сенаторів та адміністрацію президента США Дональна Трампа.

З українського боку список включав 10-15 потенційних осіб, але по факту озвучили лише 4 прізвища. Троє піар-консультантів (Катерина ОдарченкоТімур ЧмерукСергій Клець) та екснардепа, а нині генпрокурора Ірини Венедіктової.

Дати потенційних зустрічей – початок березня 2020 року.

Американські лобісти уклали угоду з громадською організацією "ПолітА" на суму в 1 долар, а підписантом договору вказана безпосередньо Одарченко.

 
Скріншот листа від Одарченко до Капуто щодо угоди між ПолітА і Zeppelin

Сама Венедіктова на запитання – хто ініціював поїздку? Чи був це глава ОП Андрій Єрмак? Хто оплатив послуги української сторони? Чи знала вона, що ці американські консультанти мають російський слід і консультували Путіна-Трампа? Чому вартість угоди становила лише 1 долар? – відповіла, що жодної згоди на поїздку не давала і нічого не знає.

Одарченко, яка укладала договір, розповіла, що знайома з Венедіктовою з 2019 року, разом були на публічному заході в Страсбурзі і нинішній генпрокурор проявляла цікавість щодо поїздки в США.

Тож Одарченко, коли підписувала документи, внесла тоді ще нардепа в список, як і ще двох своїх безпосередніх колег.

За її словами, після призначення на посаду в ДБР, Венедіктова відмовилась від поїздки через брак часу.

Також консультант розповіла, що документ попросив підписати директор Zeppelin Communication Майкл Капуто для уникнення зайвих питань з боку органів США. Хоча вони, за словами Одарченко, туди летіли не з лобістськими цілями, а "попити кави" і обговорити довгострокові відносини з колегами.

Щодо вартості в "1 долар", то Одарченко заявила, що вона допомагала Капуто аналітикою по Україні, включно з деталізацією по окремим кейсам, в тому числі щодо Джо Байдена.

Лємєнов пише, що лобісти з Zeppelin Communication консультували кампанію Трампа та ще раніше президента Росії Володимира Путіна.

При цьому мінімальна вартість послуг лобістів у США обраховується десятками тисяч доларів, тому договір за 1 долар – це порушення американського законодавства.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораГенпрокуратураСША
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