Нездійснений американський вояж Венедіктової

Ми на порозі великої кризи легітимності рішень Офісу генпрокурора. Чому так категорично? Відповідь досить проста – новий очільник "ставки на Різницькій" за місяць здійснила найбільше помилок, якщо порівнювати з попередниками, серед всіх генпрокурорів.

В одній зі своїх книжок Юваль Ной Харрарі писав про відсутність легітимності результатів виборів, якщо переважна більшість не визнає їх результатів. Ми дещо екстраполюємо на рішення владних чинів.

Якщо широкі маси не відчувають справедливості у рішеннях того чи іншого посадовця або органу публічної влади, то після десятків несправедливих рішень чиновник може висловлювати навіть зважені позиції, але населення не буде сприймати це як справедливість.

І нехай законність рішень буде на 99% в рамках чинних нормативно-правових актів, люди повністю втрачають довіру.

А без довіри не функціонує жодне обмеження, жодна заборона, жоден наказ. Так руйнується каркас держави.

Днями всіх схвилювала публікація відеоматеріалів Гео Лероса про те, що брат глави Офіса президента Андрія Єрмака Денис вів перемовини про, м'яко кажучи, не зовсім законний розподіл державних посад за, відверто кажучи, гонорари сумнівного характеру.

Між тим, після мого штурхання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – в контексті чому він сидить, адже по експрем'єру Гончаруку відразу реєструвався – Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження і доручив розслідувати НАБУ.

Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню по заяві Гео Лероса Фото витягу з ЄРДР

Того ж дня автор знайшов інформацію, яка фактично розставила фінально все по місцях. Ми вже писали про те, що Венедіктова намагається забрати у НАБУ і віддати в СБУ "справи Бахматюка".

Нагадаю, попередній генпрокурор Рябошапка разом з командою збирали ці кейси по деталях, дещо "оживляли" і скопом (6 проваджень) передали в НАБУ. Венедіктова вирішила, що треба забрати їх і віддати "чекістам".

Чому так відбувається? Цілком очевидно, що дружба глави Офісу президента Андрія Єрмака та олігарха Олега Бахматюка дається взнаки. Тим більше, якщо зважити на тихенькі звуки інсайду, що нібито власник Ukrlandfarming хоче згодом продати компанію іноземному інвестору.

Ми давно знали, що Єрмак просуває своїх людей на ключові посади і має гарні стосунки з Венедіктовою.

Особливо це стало проявлятись після зміни глави Офісу президента. Саме вона стала його протеже на посаду генпрокурора.

Зважаючи на режим управління країною – "вухократію", де керують ті, хто знаходиться ближче до вух президента Зеленського – всі деталі пазлу лягають в одну картину.

І додатково на наших очах виникає інший сценарій, коли не тільки Єрмак, як ключовий переговірник з Росією (візаві – Дмитро Козак, заступник глави Адміністрації президента РФ Путіна) та США (візаві – адвокат Трампа Руді Джуліані), грає в політичні ігри, але й нинішнього генпрокурора можуть втягнути в брудну політичну гру. Посада нині дозволяє підіграти, наприклад, республіканцям.

Венедіктову під цю гру "підписали", але не встигли реалізувати, оскільки вона швидко стала тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР, а потім – генпрокурором.

Так ось, ми аналізували дані з офіційного реєстру "іноземних агентів" в Сполучених Штатах – FARA. Цей реєстр створено на основі закону від 1938 року, коли США прямо боролися з нашестям радянських агентів.

Досить проста суть – лобісти публічно демонструють, які саме і чиї інтереси, а також скільки коштів запропоновано за відповідні послуги "політичних турне", зустрічей з американськими політиками, бізнесменами, медіа тощо.

Один з останніх документів там був підписаний між маловідомою організацією "ПолітА" і Zeppelin Communications.

Текст угоди:

Суть лобістських послуг для українців – організація зустрічей на найвищому рівні, включаючи сенаторів та адміністрацію президента США Дональна Трампа.

З нашого боку список включав 10-15 потенційних осіб, але по факту озвучили лише 4 прізвища. Троє піар-консультантів (Катерина Одарченко, Тімур Чмерук, Сергій Клець), що синхроном мають акаунти на вебсайті телеканалу Медведчука 112.ua та… Ірину Венедіктову.

Вочевидь, ціль цього візиту – "оглядини" майбутнього топ-політика Ірини Валентинівни серед ділових і політичних кіл США. Дати потенційних зустрічей – початок березня 2020 року.

Скріншот листа від Одарченко до Капуто щодо угоди між ПолітА і Zeppelin

Цікаво те, що сума угоди між громадською організацією "ПолітА", хоча підписантом вказана безпосередньо Катерина Одарченко, та американськими лобістами становив 1 долар США (як написано безпосередньо в листі від Одарченко до Капуто).

Зважаючи на інформацію з наших джерел, мінімальна вартість таких послуг обраховується десятками тисяч доларів США. Це явне порушення американського законодавства.

Суть угоди між ПолітА і Zeppelin

А ще цікавіше, що відповідні лобісти з Zeppelin Communication консультували кампанію Дональда Трампа та ще раніше у сфері медіа незмінного лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Все можна знайти в біографії підписанта з американської сторони Майкла Капуто.

Майкл Капуто, якщо вірити його біо з Вікіпедії, консультував кампанію Дональда Трампа, а також президента РФ Володимира Путіна Скріншот біографії Майкла Капуто

До речі, партнером Капуто по компанії є російський бізнесмен, співвласник великих нічних клубів у Москві та Ялті Сергій Петрушин.

Російський бізнесмен, співвласник великих нічних клубів у Москві та Ялті Сергій Петрушин (ліворуч) та консультант Трампа й Путіна зі США Майкл Капуто (праворуч)

Та й сам Капуто визнавав, що "мав найбільше зв'язків з росіянами, ніж всі інші", в інтерв'ю CNN в контексті розслідування спецпрокурора Мюллера.

Більше того, саме він презентував досить документальний фільм про "брудні гроші" Джо Байдена з контраверсійними меседжами про Євромайдан (як переворот та відстріл людей грузинськими снайперами), втручання України у вибори в США, негативну роль американського філантропа Джорджа Сороса тощо.

Зрештою, всі ці меседжі є суто російським сценарієм.

Але цікаво ще й те, що в інтерв'ю з Майклом Капуто для One America Network (цей канал вважається протрампівським і постійно розповсюджує фейки) цього американського лобіста називають "filmmaker". Іншими словами, він має спільну риску з Андрієм Єрмаком – обоє кінопродюсери.

Вже згодом я знайшов ще один цікавий збіг – Майкла Капуто на одному з веб-сайтів, який описує контраверсійний фільм "The Ukrainian Hoax" (Українська містифікація), вказано, що він є радником президента України.

Нині генеральний прокурор Ірина Венедіктова на запитання – Хто ініціював поїздку? Чи був це Андрій Єрмак? Хто оплатив послуги української сторони? Чи знала вона, що ці американські консультанти мають російський слід і консультували Путіна-Трампа? Чому вартість угоди становила лише 1 долар США? – відповіла коротко і сухо: жодної згоди на поїздку не давала, та й нічого не знає.

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Зрештою все, чого торкається рука глави Офісу президента Андрія Єрмака, починає виблискувати російським триколором.

Це лише одна з історій, про яку ми випадково дізнались, копирсаючись в реєстрах. Більше того, ми бачимо вже й ознаки вдячності від Венедіктової главі Офісу Зеленського.

На початку тексту згадано про те, що Гео Лерос опублікував відео про нібито зловживання брата Андрія Єрмака Дениса. Так ось, на Гео Лероса також відкрили кримінальні провадження, але вже в ДБР (структура, яку донедавна очолювала Венедіктова і там залишились її протеже – екс-адвокат Януковича Бабіков і колишній СБУшник Соколов).

Та і в прокурорських чатах вже шукають компромат на нардепа Лероса по нанесенню муралів у столиці. Про це заявив адвокат нардепа Масі Найєм.

На нардепа Гео Лероса вже шукають компромат по нанесенню муралів у Києві Скріншот переписки по муралах

Такими темпами нинішня влада повністю себе дискредитує, що її рішення будуть сприйматись в такому ж руслі, як позиція Віктора Януковича наприкінці 2013-го та на початку 2014-го року.

Дуже шкода, що президент України не розуміє базового: прозахідний курс є незмінним орієнтиром, якщо ми говоримо про обіцяні перед президентськими перегонами зміни.

І дозволяти загравати керівнику своєї "канцелярії" з російськими колегами також не варто, бо попереднього разу це скінчилось для влади Революцією Гідності.

Та якщо попередній очільник "ставки на Різницькій" був "на 100% своєю людиною", то нинішній генпрокурор – "на 100% своїм прокурором".

Зрештою, ми вже це проходили, правда закінчилось досить сумно для країни – анексією Криму, війною на Донбасі, 1,5 млн внутрішніх переселенців та обвалом ВВП на десятки відсотків.

Вже після написання матеріалу вийшла на зв'язок Катерина Одарченко. Вона розповіла, що знайома з Венедіктовою з 2019 року, разом були на публічному заході в Страсбурзі.

Сама Ірина Валентинівна проявляла цікавість щодо поїздки в США. Коли остання підписувала документи, то, звісно, внесла тоді ще нардепа в список, як і ще двох своїх безпосередніх колег. І потім, після призначення на посаду в ДБР, Венедіктова відмовилась через брак часу.

Документ попросив підписати Майкл Капуто для уникнення зайвих питань з боку органів США. Хоча вони, за словами Одарченко, туди летіли не з лобістськими цілями, а "попити кави" і обговорити довгострокові відносини з колегами. Як воно виглядає, то не так важливо.

Вартість контракту в 1 долар її не хвилювала. Чому? Бо Одарченко допомагала Капуто аналітикою по Україні, включно з деталізацією по окремим кейсам, в тому числі щодо Джо Байдена.

Стосовно Єрмака, то з ним не знайома. Проте знає більше 10 років його помічника Дмитра Барабаша, з яким останній раз зустрічалась в рамках проєкту діалогу з єврейською громадою Умані.

Олександр Лємєнов, для УП

Ілюстрації надано автором

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