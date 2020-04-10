Аваков про завершення карантину: "Я не знаю, никто не знает"

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 01:39

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що країна "почне повертатися до нормального життя в травні".

Джерело: Аваков в Facebook

Пряма мова: "Скільки ще сидіти в чотирьох стінах? Гроші добігають кінця, бізнеси руйнуються .. Доки ?!

Поговоримо, відповідаючи на питання чесно.

  1. КОЛИ? ..Я дуже інформована за родом своєї роботи людина і даю вам ЧЕСНУ відповідь - Коли? - я не знаю, ніхто не знає. І якщо хтось впевнено говорить, що знає - не вірте.

МОЖУ, проте ПРИПУСТИТИ - і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа.

Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня. В ряд етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших .. в другій половині травня.

Ось такі, як мені здається, можливі орієнтири - якщо не відійдемо від поточної моделі опору вірусу, якщо утримаємо порядок і дисципліну. Якщо суперечки відкладемо на потім, а зараз твердо будемо тримати карантин".

Что було раніше: 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде говорити у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19.
  • У світі з 1 596 253 випадка захворювання 355 394 особи одужало та 95 386 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Микола Донєв, УП
Теми: карантин коронавірус Аваков


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