Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що країна "почне повертатися до нормального життя в травні".

Джерело: Аваков в Facebook

Пряма мова: "Скільки ще сидіти в чотирьох стінах? Гроші добігають кінця, бізнеси руйнуються .. Доки ?!

Поговоримо, відповідаючи на питання чесно.

КОЛИ? ..Я дуже інформована за родом своєї роботи людина і даю вам ЧЕСНУ відповідь - Коли? - я не знаю, ніхто не знає. І якщо хтось впевнено говорить, що знає - не вірте.

МОЖУ, проте ПРИПУСТИТИ - і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа.

Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня. В ряд етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших .. в другій половині травня.

Ось такі, як мені здається, можливі орієнтири - якщо не відійдемо від поточної моделі опору вірусу, якщо утримаємо порядок і дисципліну. Якщо суперечки відкладемо на потім, а зараз твердо будемо тримати карантин".

Что було раніше:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде говорити у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: