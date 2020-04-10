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Аваков о завершении карантина: "Я не знаю, никто не знает"

Пятница, 10 апреля 2020, 01:39
Аваков о завершении карантина: Я не знаю, никто не знает

Министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае".

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь: "Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся.. ДОКОЛЕ?!

Поговорим, отвечая на вопросы честно.

  1. КОГДА? ..Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам ЧЕСТНЫЙ ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте.

МОГУ, тем не менее ПРЕДПОЛОЖИТЬ – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету.

Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая.

Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин".

Что было раньше:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет говорить в мае, в случае снижения заболеваемости COVID-19, а до этого времени карантин продлят.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 596 253 случая заболевания 355 394 лица выздоровели и 95386 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Николай Донев, УП
Темы: карантинкоронавирусАваков
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