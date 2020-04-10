Аваков о завершении карантина: "Я не знаю, никто не знает"

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Пятница, 10 апреля 2020, 01:39

Министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае".

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь: "Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся.. ДОКОЛЕ?!

Поговорим, отвечая на вопросы честно.

  1. КОГДА? ..Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам ЧЕСТНЫЙ ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте.

МОГУ, тем не менее ПРЕДПОЛОЖИТЬ – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету.

Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая.

Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин".

Темы: карантин коронавирус Аваков


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