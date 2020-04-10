Формування РФ здійснили 21 обстріл, один військовий загинув, двоє отримали поранення

9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил. Один український герой загинув, двоє захисників отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів з боку російських окупаційних військ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ 10 разів відкривали вогонь у бік захисників України.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора загинув один український герой, двоє наших захисників отримали поранення.

Дослівно: "Такі злочинні дії не залишилися без адекватної відповіді. За попередніми підтвердженими даними розвідки Об’єднаних сил, 9 квітня наші підрозділи знищили одного російського окупанта, ще одного - поранили.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ".

У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".