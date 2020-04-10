Формирования РФ осуществили 21 обстрел, один военный погиб, двое получили ранения

9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил. Один украинский герой погиб, двое защитников получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ 10 раз открывали огонь в сторону защитников Украины.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский герой, двое наших защитников получили ранения.

Дословно: "Такие преступные действия не остались без адекватного ответа. По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили.

С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север".

В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".