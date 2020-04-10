Прикрий рекорд: на кордоні за добу піймали 25 порушників карантину

Минулої доби в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Державної прикордонної служби виявили 25 порушників правил карантину.

Джерело: Державна прикодонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Причому 17 із них не дотримались правил 14-денної самоізоляції навіть однієї доби та вирішили знову майнути за кордон.

Шестеро порушників карантину охоронці кордону виявили в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка" та "Нові Яриловичі", що на кордоні з Росією та Білоруссю. Ще 19 таких "подорожувальників" затримали у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Демченко зазначив, що це своєрідний "рекорд" на кордоні: раніше фіксувалося 1-5 порушників за добу, найбльше – 7.

Пряма мова: "Розуміючи, що в Україні і в Польщі діють певні обмеження, і кількість пунктів пропуску значно зменшена, все одно попри карантин продовжують наражати на небезпеки себе і оточуючих".

Додатково: Загалом з початку заходів у пунктах пропуску прикордонники виявили 56 порушників карантину, про що повідомлено співробітників поліції, які притягують порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".