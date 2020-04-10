Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикрий рекорд: на кордоні за добу піймали 25 порушників карантину

П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:45
Прикрий рекорд: на кордоні за добу піймали 25 порушників карантину

Минулої доби в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Державної прикордонної служби виявили 25 порушників правил карантину.

Джерело: Державна прикодонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Причому 17 із них не дотримались правил 14-денної самоізоляції навіть однієї доби та вирішили знову майнути за кордон.

Шестеро порушників карантину охоронці кордону виявили в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка" та "Нові Яриловичі", що на кордоні з Росією та Білоруссю. Ще 19 таких "подорожувальників" затримали у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Демченко зазначив, що це своєрідний "рекорд" на кордоні: раніше фіксувалося 1-5 порушників за добу, найбльше – 7.

Пряма мова: "Розуміючи, що в Україні і в Польщі діють певні обмеження, і кількість пунктів пропуску значно зменшена, все одно попри карантин продовжують наражати на небезпеки себе і оточуючих".

Додатково: Загалом з початку заходів у пунктах пропуску прикордонники виявили 56 порушників карантину, про що повідомлено співробітників поліції, які притягують порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
Усі новини...
Реклама: