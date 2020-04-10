Горький рекорд: на границе за сутки поймали 25 нарушителей карантина

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Пятница, 10 апреля 2020, 10:45

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 25 нарушителей правил карантина.

Источник: Государственная прикодонна служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Причем 17 из них не соблюдали правил 14-дневной самоизоляции даже суток и решили снова махнуть за границу.

Шестеро нарушителей карантина пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Миловое", "Гоптовка" и "Новые Яриловичи" на границе с Россией и Беларусью. Еще 19 таких "путешественников" задержали в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Демченко отметил, что это своеобразный "рекорд" на границе: раньше фиксировалось 1-5 нарушителей в сутки, больше всего - 7.

Прямая речь: "Понимая, что в Украине и в Польше действуют определенные ограничения, и количество пунктов пропуска значительно уменьшено, все равно несмотря на карантин продолжают подвергать опасности себя и окружающих".

Дополнительно: Всего с начала карантинных мероприятий в пунктах пропуска пограничники обнаружили 56 нарушителей карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции, которые привлекают нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей".

Украинская правда
Темы: карантин граница


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