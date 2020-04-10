Комітет Ради не встигає підготувати "антиколомойський" закон до розгляду в понеділок
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підготує до позачергового засідання Верховної Ради в понеділок банківський законопроект у другому читанні.
Джерело: глава комітету Данила Гетманцев перед початком погоджувальної ради керівників фракцій і груп у п'ятницю, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми як комітет не готові виносити на понеділок цей законопроект".
Деталі: Він підкреслив, що комітет має намір працювати швидко, і не буде затягувати підготовку законопроекту до другого читання, однак при цьому не буде порушувати регламент роботи Ради.
Що передувало: Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроекту подали понад 16 тисяч поправок.
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На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До законопроєкту №2571-д депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- Сім народних депутатів подали до "антиколомойського" законопроєкту щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності більше 1 тисячі правок. Переважна більшість має авторства нардепів "Слуги народа", вигнаний з фракції Антон Поляков подав 6 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.