Комітет Ради не встигає підготувати "антиколомойський" закон до розгляду в понеділок

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підготує до позачергового засідання Верховної Ради в понеділок банківський законопроект у другому читанні.

Джерело: глава комітету Данила Гетманцев перед початком погоджувальної ради керівників фракцій і груп у п'ятницю, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми як комітет не готові виносити на понеділок цей законопроект".

Деталі: Він підкреслив, що комітет має намір працювати швидко, і не буде затягувати підготовку законопроекту до другого читання, однак при цьому не буде порушувати регламент роботи Ради.

Що передувало: Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроекту подали понад 16 тисяч поправок.

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