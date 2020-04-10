Комитет Рады не успевает подготовить "антиколомойский" закон к рассмотрению в понедельник

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник банковский законопроект во втором чтении.

Источник: глава комитета Данила Гетманцев перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп в пятницу, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект".

Детали: Он подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.

Что было ранее: Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.

Знать больше: Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок

На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон

Предыстория: