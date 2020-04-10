Комитет Рады не успевает подготовить "антиколомойский" закон к рассмотрению в понедельник
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник банковский законопроект во втором чтении.
Источник: глава комитета Данила Гетманцев перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп в пятницу, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект".
Детали: Он подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.
Что было ранее: Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.
Знать больше: Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок
На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон
Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
- В законопроект №2571-д депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
- Семь народных депутатов подали к "антиколомойському" законопроекту 1000 поправок (из всего 16 тысяч). Подавляющее большинство имеет авторство нардепов "Слуги народа", а изгнанный из фракции Антон Поляков предложил 6000 правок.
- МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.