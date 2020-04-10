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На Чернігівщині величезна лісова пожежа, задіяли літаки

П'ятниця, 10 квітня 2020, 11:34
На Чернігівщині величезна лісова пожежа, задіяли літаки

У Чернігівській області сталася масштабна лісова пожежа, вогонь поширився на майже 200 га, до гасіння залучені літаки.

Джерело: Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області  

Дослівно: "10 квітня триває гасіння пожежі на території ДП "Чернігівський військовий лісгосп" біля с. Сорокошичі Козелецького району. Площа, пройдена вогнем, склала близько 195 га, з них 28 га верховою пожежею. Проводяться роботи щодо обмеження розповсюдження та ліквідації осередків горіння". 

 

Деталі: До гасіння пожежі залучено 180 працівників та 48 одиниці техніки. 

 

Також задіяні 2 літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС. Вони здійснили 6 скидів 48 тонн води. 

 

Що було раніше: У зоні відчуження та безумовного відселення на Київщині продовжують гасити окремі осередки горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки. Пожежа у Чорнобильський зоні виникла ще 4 квітня.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьпожежаДСНС
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