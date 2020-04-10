На Черниговщине огромное лесной пожар, задействовали самолеты

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Пятница, 10 апреля 2020, 11:34

В Черниговской области произошел масштабный лесной пожар, огонь распространился почти 200 га, к тушению привлечены самолеты.

Источник: Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области

Дословно: "10 апреля продолжается тушение пожара на территории ГП "Черниговский военный лесхоз" возле с. Сорокошичи Козелецкого района. Площадь, пройденная огнем, составила около 195 га, из них 28 га верховым пожаром. Проводятся работы по ограничению распространения и ликвидации очагов горения". 

 

Детали: К тушению пожара привлечены 180 работников и 48 единицы техники. 

 

Также задействованы 2 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС. Они совершили 6 сбросов 48 тонн воды. 

 

Что было раньше: В зоне отчуждения и безусловного отселения в Киевской области продолжают тушить отдельные очаги горения травяного настила, камыша и лесной подстилки. Пожар в Чернобыльский зоне возник еще 4 апреля.

Украинская правда
Темы: Черниговская область пожар ГСЧС


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