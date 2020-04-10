Чорновол про обшук ДБР: Забрали одяг із Майдану, вручили підозру

Колишній журналістці та екснардепу Тетяні Чорновол після обшуку вручили підозру за низкою кримінальних статей і викликали на допит на 12:00 вівторка, у неї вилучили одяг, який вона носила під час "Революції гідності".

Джерело: трансляція партії "Європейська солідарність" із двору Тетяни Чорновол

Пряма мова Тетяни Чорновол: "Проти мене не одна кримінальна справа…. З ухвали стало відомо, що це – за Майдан.

Вони шукали мою одежу, в якій я була 18 лютого 2014 року, під час Майдану. Я, як не дивно, її знайшла. Вони вилучили куртку, вилучили каску, рюкзак. Ці речі знайшлися. далі у мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати. Ще у мене забрали телефон, хоч і не мали права забирати… У мене тут живе велика сім’я, багато речей – обшукували скрізь: і підвал, і погреб.

У мене повідомлення про підозру – 8 статей. У половині з них покарання щось там від 5 до 15 років.

Це політичні репресії. Це справа за Майдан. Проти мене як проти активіста Майдану…

Чи підпалювала я офіс "Партії регіонів"? Так… Чи причетна я до вбивств? Ні, мої руки не в крові".

Деталі: Чорновол пояснила, що підпалом офісу "Партії регіонів" вона з чоловіком намагалася відволікти увагу силовиків, щоб врятувати майданівців, і "відтягнути на себе" так званих "тітушок".

На її думку, влада намагається "змінити історію Майдану".

Чорновол запевнила, що закликала майданівців не вбивати опонентів і сама ніколи не була "катом". Вона також зазначила, що сама була на фронті, а її чоловік – загинув на фронті.

Народний депутат "Європейської солідарності" Микола Княжицький зазначив, що при обшуку було порушено закон: не лише вилучили одяг, а й особисто Чорновол оглядали, всупереч ухвалі суду, а також вручили підозру вдома, а не у кабінеті слідчого.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського: "Ті, хто таким чином діє, довго на посаді не були. Я маю надію, що це не ініціатива Зеленського, а ініціатива російських агентів ДБР, які хочуть зробити все, що Зеленський злетів із посади максимально швидко… Я прошу владу діяти мудро і не порушувати закон у такий нахабний спосіб".

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