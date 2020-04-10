Черновол об обыске ГБР: Забрали одежду с Майдана, вручили подозрение

5685 просмотров
Пятница, 10 апреля 2020, 12:13

Бывшей журналистке и экс-нардепу Татьяне Черновол после обыска вручили подозрение по ряду уголовных статей и вызвали на допрос к 12:00 вторника, у нее изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства".

Источник: трансляция партии "Европейская солидарность" со двора Татьяны Черновол

Прямая речь Татьяны Черновол: "Против меня не одно уголовное дело.... Из постановления стало известно, что это – за Майдан.

Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать... У меня здесь живет большая семья, много вещей – обыскивали везде: и подвал, и погреб.

У меня сообщение о подозрении – 8 статей. В половине из них наказание что-то от 5 до 15 лет.

Это политические репрессии. Это дело за Майдан. Против меня как против активиста Майдана...

Поджигала ли я офис "Партии регионов"? Да... Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови".

Детали: Черновол объяснила, что поджогом офиса "Партии регионов" она с мужем пыталась отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти майдановцев, и "оттянуть на себя" так называемых "титушек".

По ее мнению, власти пытается "изменить историю Майдана".

Черновол заверила, что призывала майдановцев не убивать оппонентов и сама никогда не была "палачом". Она также отметила, что сама была на фронте, а ее муж – погиб на фронте.

Народный депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий отметил, что при обыске был нарушен закон: не только изъяли одежду, но и лично Черновол осматривали, вопреки постановлению суда, а также вручили подозрение дома, а не в кабинете следователя.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Те, кто таким образом действует, долго на должности не задерживались. Я надеюсь, что это не инициатива Зеленского, а инициатива российских агентов ГБР, которые хотят сделать все, чтобы Зеленский слетел с должности максимально быстро... Я прошу власти действовать мудро и не нарушать закон так нагло".

Предыстория:

  • 10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года.
  • Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции достоинства". 25 декабря 2013 года ее сильно избили на трассе под Киевом и оставили в кювете без сознания.
  • Черновол была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт" (Княжицкий тогда был ее соратником).
    .

Алена Рощенко, УП
Темы: Черновол ГБР Майдан Партия регионов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чорновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека 10 апреля 2020, 12:45
ГБР на рассвете приехало с обыском к Татьяне Черновол 10 апреля 2020, 09:09
Чорновол огласили подозрение: напала на человека на суде по Пашинскому 25 февраля 2020, 10:35
Все новости
Главные новости
Чорновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека
10 апреля. No time to die: В Китае боятся коронавируса из России, "масочный режим" в Польше, братские могилы в Нью-Йорке
Коронавирусом заболели еще 13 киевлян: в возрасте от 14 до 91 года
COVID-19 набирает обороты: за сутки в Украине 311 новых случаев и 12 смертей
Все новости
Фото

Оптические иллюзии, от которых может поломаться мозг

Фото

Милейшие животные в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!