Черновол об обыске ГБР: Забрали одежду с Майдана, вручили подозрение

Бывшей журналистке и экс-нардепу Татьяне Черновол после обыска вручили подозрение по ряду уголовных статей и вызвали на допрос к 12:00 вторника, у нее изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства".

Источник: трансляция партии "Европейская солидарность" со двора Татьяны Черновол

Прямая речь Татьяны Черновол: "Против меня не одно уголовное дело.... Из постановления стало известно, что это – за Майдан.

Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать... У меня здесь живет большая семья, много вещей – обыскивали везде: и подвал, и погреб.

У меня сообщение о подозрении – 8 статей. В половине из них наказание что-то от 5 до 15 лет.

Это политические репрессии. Это дело за Майдан. Против меня как против активиста Майдана...

Поджигала ли я офис "Партии регионов"? Да... Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови".

Детали: Черновол объяснила, что поджогом офиса "Партии регионов" она с мужем пыталась отвлечь внимание силовиков, чтобы спасти майдановцев, и "оттянуть на себя" так называемых "титушек".

По ее мнению, власти пытается "изменить историю Майдана".

Черновол заверила, что призывала майдановцев не убивать оппонентов и сама никогда не была "палачом". Она также отметила, что сама была на фронте, а ее муж – погиб на фронте.

Народный депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий отметил, что при обыске был нарушен закон: не только изъяли одежду, но и лично Черновол осматривали, вопреки постановлению суда, а также вручили подозрение дома, а не в кабинете следователя.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Те, кто таким образом действует, долго на должности не задерживались. Я надеюсь, что это не инициатива Зеленского, а инициатива российских агентов ГБР, которые хотят сделать все, чтобы Зеленский слетел с должности максимально быстро... Я прошу власти действовать мудро и не нарушать закон так нагло".

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