Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков дав зрозуміти, що в прем'єри не збирається

П'ятниця, 10 квітня 2020, 13:25
Аваков дав зрозуміти, що в прем'єри не збирається

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков натякнув, що пост прем'єр-міністра України його на даний момент не цікавить.

Джерело: міністр у своєму Facebook

Деталі: Пізно ввечері 9 квітня Аваков написав довгий пост від тому як важливо "тримати лави, не зірватися - і режимом карантину остаточно розірвати всі ланцюжки поширення небезпечного вірусу". У коментарях міністра запитали, чи можна розцінювати його звернення як "підготовку до прем'єрства". На що Аваков відповів наступним чином:

Пряма мова: "Сподіваюся, Бог милує. Мені теперішній прем'єр подобається!".

Довідково: Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ у 2014 році. Відтоді йому вдалось зберегти посаду при зміні кількох прем’єр-міністрів. Після парламентських виборів курсували чутки про можливість призначення Авакова силовим віце-прем'єром і навіть про вищі амбіції політика, але очільник МВС залишився в своєму кріслі.

Неодноразово він зазнавав критики через відсутність прогресу у розслідуванні гучних кримінальних справ та звинувачень у провалі реформи МВС.

Читайте також: Постійно тимчасовий. Як Аваков всидів у кріслі міністра при Зеленському

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
Усі новини...
Реклама: