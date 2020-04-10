Аваков дав зрозуміти, що в прем'єри не збирається

998 переглядів
П'ятниця, 10 квітня 2020, 13:25

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков натякнув, що пост прем'єр-міністра України його на даний момент не цікавить.

Джерело: міністр у своєму Facebook

Деталі: Пізно ввечері 9 квітня Аваков написав довгий пост від тому як важливо "тримати лави, не зірватися - і режимом карантину остаточно розірвати всі ланцюжки поширення небезпечного вірусу". У коментарях міністра запитали, чи можна розцінювати його звернення як "підготовку до прем'єрства". На що Аваков відповів наступним чином:

Пряма мова: "Сподіваюся, Бог милує. Мені теперішній прем'єр подобається!".

Довідково: Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ у 2014 році. Відтоді йому вдалось зберегти посаду при зміні кількох прем’єр-міністрів. Після парламентських виборів курсували чутки про можливість призначення Авакова силовим віце-прем'єром і навіть про вищі амбіції політика, але очільник МВС залишився в своєму кріслі.

Неодноразово він зазнавав критики через відсутність прогресу у розслідуванні гучних кримінальних справ та звинувачень у провалі реформи МВС.

Читайте також: Постійно тимчасовий. Як Аваков всидів у кріслі міністра при Зеленському

Українська правда
Теми: Аваков Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аваков про завершення карантину: "Я не знаю, ніхто не знає" 10 квітня 2020, 01:39
Українці стали гірше ставитися до Зеленського і Єрмака 2 квітня 2020, 15:01
Аваков про авіасполучення: Заради безпеки мільйонів ми підемо на незручності для кількох тисяч 1 квітня 2020, 07:22
Усі новини
Головні новини
Чорновол повідомили про підозру у підпалі офісу "Партії регіонів" в 2014 році і смерті людини
10 квітня. No time to die: В Китаї бояться  коронавірусу з Росії, "масковий режим" у Польщі, братські могили в Нью-Йорку
На коронавірус захворіли ще 13 киян: віком від 14 до 91 року
COVID-19 набирає оберти: за добу в Україні 311 нових випадків і 12 смертей
Усі новини
мімімі

Милі фото двох ретриверів з Канади

Діти

Як діагностувати гіперактивність у дітей та чи треба лікувати