Аваков дав зрозуміти, що в прем'єри не збирається

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков натякнув, що пост прем'єр-міністра України його на даний момент не цікавить.

Джерело: міністр у своєму Facebook

Деталі: Пізно ввечері 9 квітня Аваков написав довгий пост від тому як важливо "тримати лави, не зірватися - і режимом карантину остаточно розірвати всі ланцюжки поширення небезпечного вірусу". У коментарях міністра запитали, чи можна розцінювати його звернення як "підготовку до прем'єрства". На що Аваков відповів наступним чином:

Пряма мова: "Сподіваюся, Бог милує. Мені теперішній прем'єр подобається!".

Довідково: Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ у 2014 році. Відтоді йому вдалось зберегти посаду при зміні кількох прем’єр-міністрів. Після парламентських виборів курсували чутки про можливість призначення Авакова силовим віце-прем'єром і навіть про вищі амбіції політика, але очільник МВС залишився в своєму кріслі.

Неодноразово він зазнавав критики через відсутність прогресу у розслідуванні гучних кримінальних справ та звинувачень у провалі реформи МВС.

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